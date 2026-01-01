Спектакль Мёртвые души

Мёртвые души
Малый театр России 12+
О спектакле

Спектакль «Мертвые души» в Малом театре Москвы

В Малом театре России состоялась важная премьера — спектакль по поэме Николая Гоголя «Мертвые души». Режиссёр-постановщик Алексей Дубровский, заслуженный артист России и лауреат премии Правительства России, делает акцент на одиночество как одной из ключевых тем постановки.

В центре истории — хитроумный Чичиков и его мошеннические комбинации, а также бродячие души умерших крестьян и однаокая птица-тройка. Музыкальное оформление, созданное народным артистом СССР Родионом Щедриным, добавляет спектаклю особую атмосферу и глубину.

О новом подходе к классике

Хотя на первый взгляд спектакль может показаться очередной интерпретацией классики, для Малого театра это «Мертвые души» — совершенно новый материал. В дореволюционном репертуаре театра существовало пять постановок по бессмертной поэме Гоголя, но ни одна из них не оставила заметного следа. В последние десятилетия театр не обращался к этому произведению, и, таким образом, начинать работу пришлось с чистого листа.

Алексей Дубровский делится своими мыслями: «Для меня, не исключая гениального юмора Николая Васильевича, одной из основных тем спектакля является одиночество. Внимательно перечитав поэму, я обнаружил, что практически у всех основных персонажей есть слова и целые монологи на эту тему. И даже Чичиков в финале утверждает, что он затеял всю мошенническую комбинацию для того, чтобы обрести семью и исполнить свой долг как человек». Этот подход придаёт словосочетанию «мёртвые души» новый смысл, открывая перед зрителями различные грани этой известной работы.

Творческая команда

  • Режиссёр-постановщик — Алексей Дубровский, заслуженный артист России, лауреат премии Правительства России
  • Художник-постановщик — Мария Утробина, лауреат премии Правительства России
  • Художник по свету — Андрей Изотов, заслуженный работник культуры России
  • Балетмейстер — Наталья Цыбульская
  • Аранжировка песни «Родина», хормейстер — Галина Гусева
  • Второй режиссёр — Алёна Колесникова
  • Ассистент режиссёра — Наталья Демидова
  • Суфлёр — Татьяна Манцуровская

Спектакль представляет собой сочетание глубоких интерпретаций классики и оригинальных режиссёрских решений, что понравится всем любителям театра. Премьера состоялась в апреле 2021 года.

Источник: maly.ru

