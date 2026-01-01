Спектакль Мёртвые души

Моноспектакль по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится моноспектакль, основанный на знаменитой поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». В постановке театра «Классика» артист Леонид Таранов, известный по ролям в таких работах, как «Нервные люди», «Про Федота-стрельца, удалого молодца» и «Истории из чемодана», представит зрителям разнообразную галерею характеров — от комедийных монстров до дам с разным умом.

Интерпретация классики

Моноспектакль создает уникальную атмосферу смехового зрелища, подводя зрителей к задумчивым размышлениям о человеческой природе. Гоголь и его персонажи, такие как Чичиков, олицетворяют хитрость и цинизм, знакомые многим из нас. Патологические вруны и вороватые чиновники, как и полные обжоры, слишком знакомы в нашем времени. Такой подход к классике может привлечь тех, кто ценит ироничные интерпретации.

Зрители увидят

В спектакле будут представлены и дамы — разные, с разными умственными способностями, но все с индивидуальными «чувствами». Весь этот разнообразный город N, который в действительности является «Миргородом», будет освещаться остроумным авторским комментарием. Зрители смогут почувствовать знакомство с самими собой через образы, созданные Тарановым.

