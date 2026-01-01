Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мёртвые души
Киноафиша Мёртвые души

Спектакль Мёртвые души

12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О спектакле

Моноспектакль по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»

В Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится моноспектакль, основанный на знаменитой поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». В постановке театра «Классика» артист Леонид Таранов, известный по ролям в таких работах, как «Нервные люди», «Про Федота-стрельца, удалого молодца» и «Истории из чемодана», представит зрителям разнообразную галерею характеров — от комедийных монстров до дам с разным умом.

Интерпретация классики

Моноспектакль создает уникальную атмосферу смехового зрелища, подводя зрителей к задумчивым размышлениям о человеческой природе. Гоголь и его персонажи, такие как Чичиков, олицетворяют хитрость и цинизм, знакомые многим из нас. Патологические вруны и вороватые чиновники, как и полные обжоры, слишком знакомы в нашем времени. Такой подход к классике может привлечь тех, кто ценит ироничные интерпретации.

Зрители увидят

В спектакле будут представлены и дамы — разные, с разными умственными способностями, но все с индивидуальными «чувствами». Весь этот разнообразный город N, который в действительности является «Миргородом», будет освещаться остроумным авторским комментарием. Зрители смогут почувствовать знакомство с самими собой через образы, созданные Тарановым.

Не упустите шанс встретиться с этими персонажами и, возможно, узнать в них что-то близкое и знакомое.

Купить билет на спектакль Мёртвые души

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
23 июня вторник
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2000 ₽

Фотографии

Мёртвые души Мёртвые души Мёртвые души Мёртвые души

В ближайшие дни

Щелкунчик. Классический балет с видеоэффектами
6+
Балет

Щелкунчик. Классический балет с видеоэффектами

29 июня в 19:30 Эрмитажный театр
от 3500 ₽
Визит дамы
16+
Комедия Комедийная драма

Визит дамы

19 июня в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Сорок первый
16+
Драма

Сорок первый

29 мая в 19:00 Русская антреприза им. Андрея Миронова
от 550 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше