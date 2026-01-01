Спектакль Мертвые души

Классическая интерпретация «Мертвых душ» в Екатеринбурге

В Екатеринбургском Дворце культуры железнодорожников зрители смогут увидеть спектакль по произведению Н. В. Гоголя «Мертвые души». Это история о главном герое, поглощенном стремлением к богатству, и демонических персонажах, которые создают вокруг него иллюзорную реальность.

Спектакль ставит важные вопросы: возможно ли в гонке за материальными ценностями сохранить свою душу? На что готов человек ради денег? Где проходит та красная линия, которую он может перешагнуть ради наживы?

Демонические персонажи окружают Чичикова, маня его обещаниями легкого богатства, не давая понять, что все уже предрешено. Выскочить из этого порочного круга можно только ценой невероятных душевных усилий.

Труппа и особенности спектакля

Московский драматический театр предлагает веселую и тонкую интерпретацию поэмы Гоголя. В главных ролях зрители увидят:

Александр Мартынов («Универ. Новая общага»)

Арарат Кещян («Универ», «Универ. Новая общага»)

Сергей Пиоро («Универ. Новая общага», «След»)

Елена Головизина («След», «Универ. Молодые»)

Григорий Кокоткин («Универ. Новая общага»)

Спектакль подойдет тем, кто интересуется классикой и оригинальными театральными постановками. Не упустите возможность увидеть, как известные актеры интерпретируют историю Чичикова на сцене.