Мёртвые души
Киноафиша Мёртвые души

Спектакль Мёртвые души

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 110 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл «Мёртвые души»: классика в новом звучании

«Мёртвые души» — это мюзикл, основанный на знаменитом произведении Николая Гоголя. Постановка отображает яркий и многогранный мир русского общества XIX века, что делает её особенно привлекательной для ценителей литературы и театра.

Масштабное представление

Спектакль создан Омским государственным музыкальным театром, который славится своими громкими и масштабными постановками. В «Мёртвых душах» участвуют 20 вокалистов, 35 артистов хора и балетная труппа, что позволяет создать впечатляющее сценическое действие. Также в спектакле задействован оркестр, который обогащает музыкальную палитру.

Яркие костюмы и музыка

Зрители смогут увидеть более 200 уникальных костюмов, каждый из которых отражает эпоху и характер персонажей. Каждый музыкальный эпизод — это отдельный мини-спектакль с оригинальной драматургией. Яркое музыкальное многоцветие создаёт неповторимую атмосферу, которая надолго останется в памяти зрителей.

Для кого?

Это событие будет интересно не только любителям театра, но и поклонникам русской классической литературы, вдохновляющей на протяжении многих лет. Не упустите шанс стать частью этой уникальной постановки!

Январь
30 января пятница
18:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

Фотографии

Мёртвые души Мёртвые души Мёртвые души

