Спектакль Мертвые души

Лайт-опера театра оперы и балета Республики Коми

Приглашаем вас на уникальное театральное событие! 4 ноября 2025 года в зале «Стравинский» Академического театра оперы и балета Республики Коми состоится премьера лайт-оперы «Мертвые души» композитора Александра Пантыкина.

О постановке

Либретто к спектаклю написал Константин Рубинский. Режиссёр-постановщик — Николай Покотыло, художник-постановщик — Юрий Наместников, а дирижёром стал Максим Качалов. В спектакле также задействованы хормейстеры Ольга Рочева и Алла Швецова, хореограф Мария Суконцева и художник по свету Борис Карташёв.

Спектакль состоит из двух действий с одним антрактом и длится 140 минут. Возрастная рекомендация — 12+.

Что ожидать зрителям

Создатели постановки предлагают зрителям уникальную интерпретацию произведения Николая Гоголя, затрагивающую актуальные проблемы современного общества и будущего России. «Мертвые души» обещают быть необычными, полными юмора и сатиры, создавая калейдоскоп гоголевских страниц, где обнажаются человеческие пороки.

Сюжет разворачивается в уездном городе N, где события насыщены цитатами из различных произведений Гоголя — «Ревизор», «Тарас Бульба», «Сорочинская ярмарка» и «Женитьба» — которые органично вплетаются в сатирическую авантюрную историю.

Не упустите возможность увидеть это удивительное проявление театрального искусства и погрузиться в мир, в котором Гоголь предстает в совершенно новом свете!