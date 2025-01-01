Меню
Мертвые души
Билеты от 500₽
Киноафиша Мертвые души

Спектакль Мертвые души

Постановка
Школа драматического искусства 18+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Тайна "Мертвых душ": спектакль-путешествие

В спектакле «Мертвые души» зритель погружается в мистическую атмосферу, полную тайн и загадок. Каждый из нас ощущает на уровне метафизики нечто нераскрытое, что связано с произведением Гоголя. Этот спектакль стремится разгадать глубинные тайны, создавая уникальное путешествие по страницам классического произведения.

Сравнение с "Божественной комедией"

Подобно тому, как Данте спускается в ад с Вергилием, в первом томе «Мертвых душ» мы следуем за Чичиковым в бездну российского общества. Однако, если Данте олицетворяет добродетель, то Чичиков — это подлец, своего рода «черт». Этот персонаж ведет зрителя по пути разрушительных сил, скрывающихся за привычными образами помещиков.

Конфликт добра и зла

Конфликт в этой истории представлен как борьба зла со злом. Однако в этом противостоянии единственным победителем оказывается смех — тот самый «гоголевский», который заставляет зрителя задуматься о природе человеческой души.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль и погрузиться в мир, где каждый персонаж скрывает множество слоев и смыслов. «Мертвые души» — это не просто зрелище, это глубокое исследование человеческой природы.

Режиссер
Игорь Яцко
Игорь Яцко
В ролях
Игорь Яцко
Игорь Яцко
Ольга Баландина
Олег Малахов
Олег Охотниченко
Игорь Лесов

Купить билет на спектакль Мертвые души

Помощь с билетами
Ноябрь
12 ноября среда
19:00
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
от 500 ₽

Фотографии

Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души

