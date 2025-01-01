«Мёртвые души» в Самарском театре оперы и балета

Мы все знакомы с поэмой Н. В. Гоголя «Мёртвые души» и её ключевыми персонажами: Коробочкой, Собакевичем, Плюшкиным. Однако, кто на самом деле такой Чичиков? Каковы его мечты, обстоятельства жизни и причина сбора «мёртвых душ»? На эти вопросы попытается ответить спектакль «Мёртвые души» (16+) в режиссёрской интерпретации Ивана Комарова из Москвы.

Новая интерпретация классики

Спектакль не просто пересказывает содержание литературного произведения. Режиссёр предлагает уникальный подход, исследуя контекст поэмы через взгляд самого Гоголя. Это совершенно новое прочтение одного из самых значительных произведений русской классической литературы, которое обязательно стоит увидеть.

Важно знать

Обратите внимание, что в спектакле присутствуют сцены демонстрации и курения табачных изделий. Это стоит учитывать, планируя свой визит.

Не упустите возможность погрузиться в мир Гоголя и узнать больше о его великих персонажах. «Мёртвые души» — это не просто спектакль, это шанс взглянуть на классику с новой стороны!