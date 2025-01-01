Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Мёртвые души

Спектакль Мёртвые души

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Мёртвые души» в Самарском театре оперы и балета

Мы все знакомы с поэмой Н. В. Гоголя «Мёртвые души» и её ключевыми персонажами: Коробочкой, Собакевичем, Плюшкиным. Однако, кто на самом деле такой Чичиков? Каковы его мечты, обстоятельства жизни и причина сбора «мёртвых душ»? На эти вопросы попытается ответить спектакль «Мёртвые души» (16+) в режиссёрской интерпретации Ивана Комарова из Москвы.

Новая интерпретация классики

Спектакль не просто пересказывает содержание литературного произведения. Режиссёр предлагает уникальный подход, исследуя контекст поэмы через взгляд самого Гоголя. Это совершенно новое прочтение одного из самых значительных произведений русской классической литературы, которое обязательно стоит увидеть.

Важно знать

Обратите внимание, что в спектакле присутствуют сцены демонстрации и курения табачных изделий. Это стоит учитывать, планируя свой визит.

Не упустите возможность погрузиться в мир Гоголя и узнать больше о его великих персонажах. «Мёртвые души» — это не просто спектакль, это шанс взглянуть на классику с новой стороны!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 8 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
19:00 от 2000 ₽
Самара, 9 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Полет над гнездом кукушки
16+
Драма
Полет над гнездом кукушки
23 сентября в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Шесть блюд из одной курицы
16+
Драма
Шесть блюд из одной курицы
19 сентября в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Скажи мне, что ты меня любишь
16+
Драма
Скажи мне, что ты меня любишь
27 сентября в 19:00 КРЦ «Звезда»
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше