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Мёртвые души
Билеты от 2500₽
Киноафиша Мёртвые души

Мёртвые души

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Бессмертное произведение Николая Гоголя на музыку Альфреда Шнитке

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на бессмертном произведении Николая Гоголя и музыке Альфреда Шнитке. В этом проекте, созданном к 90-летнему юбилею великого композитора, принимают участие выдающиеся артисты: Юрий Башмет, Евгений Миронов и Мария Смольникова.

Сюжет и музыкальное сопровождение

В программе прозвучит «Гоголь-сюита» Альфреда Шнитке и отрывки из поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Музыка Шнитке мастерски передает парадоксальность, юмор и глубину гоголевского текста, а выбранные для спектакля фрагменты поражают эксцентричностью и современностью.

Новые лица Гоголя

В этом спектакле вы не встретите привычных персонажей, таких как Ноздрев, Манилов, Коробочка или Плюшкин. В центре внимания окажутся другие герои, которых искусно воплотят на сцене Евгений Миронов и Мария Смольникова.

Режиссер и исполнители

Спектакль поставила талантливый режиссер Марина Брусникина, известная своими необычными интерпретациями классических произведений. Это событие станет не только данью уважения Гоголю и Шнитке, но и настоящим подарком для любителей театрального искусства.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2500 ₽

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