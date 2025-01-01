Мёртвые души

Бессмертное произведение Николая Гоголя на музыку Альфреда Шнитке

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на бессмертном произведении Николая Гоголя и музыке Альфреда Шнитке. В этом проекте, созданном к 90-летнему юбилею великого композитора, принимают участие выдающиеся артисты: Юрий Башмет, Евгений Миронов и Мария Смольникова.

Сюжет и музыкальное сопровождение

В программе прозвучит «Гоголь-сюита» Альфреда Шнитке и отрывки из поэмы Николая Гоголя «Мертвые души». Музыка Шнитке мастерски передает парадоксальность, юмор и глубину гоголевского текста, а выбранные для спектакля фрагменты поражают эксцентричностью и современностью.

Новые лица Гоголя

В этом спектакле вы не встретите привычных персонажей, таких как Ноздрев, Манилов, Коробочка или Плюшкин. В центре внимания окажутся другие герои, которых искусно воплотят на сцене Евгений Миронов и Мария Смольникова.

Режиссер и исполнители

Спектакль поставила талантливый режиссер Марина Брусникина, известная своими необычными интерпретациями классических произведений. Это событие станет не только данью уважения Гоголю и Шнитке, но и настоящим подарком для любителей театрального искусства.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!