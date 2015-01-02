Спектакль Мертвые души

Спектакль «Мёртвые души»: новый взгляд на классику

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру спектакль «Мёртвые души», который станет интересным открытием для школьников. Постановка, созданная Брянским ТЮЗом, представляет собой яркий шаг в освоении современных форм театрального искусства.

Три актёра — множество ролей

Все основные персонажи поэмы Гоголя воплощаются на сцене фактически тремя актёрами. Алексей Чубаков тонко выписывает нюансы характера Чичикова — великого комбинатора XIX века. Народный артист РФ Владимир Аверин играет более десятка гоголевских персонажей, включая Манилова, Ноздрёва, Собакевича, Коробочку и Прокурора. Актриса Оксана Башкатова с лёгкостью справляется с десятком ролей, среди которых можно отметить как женские, так и мужские образы. Например, её персонаж, кучер Селифан, настолько органичен, что артистка мгновенно перевоплощается в него, надевая сложный парик-маску прямо на сцене.

Сатирическая глубина Гоголя

Стилистика переодевания и мгновенного перехода из одного образа в другой роднит этот спектакль с постановками театра Аркадия Райкина. «Мёртвые души» ТЮЗа могут показаться ярко-сатирическими, однако сам Гоголь указывает, что цель написания его книги — «...показать недостатки и пороки русского человека, а не его достоинства и добродетели». Гоголевский «смех сквозь слёзы» незримо присутствует на протяжении всех сцен спектакля, что является несомненной удачей постановки.

Ментальное погружение в классику

Юные зрители не просто заинтересуются спектаклем, но и могут почувствовать ментальное погружение в классическое произведение, его идеи и образы. Это уникальная возможность для школьников не только увидеть спектакль, но и осознать глубину литературного наследия.