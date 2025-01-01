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Мертвые души
Киноафиша Мертвые души

Спектакль Мертвые души

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Иван Комаров
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тайны Чичикова: спектакль по мотивам «Мёртвых душ» Гоголя

Мы все знакомы с произведением «Мёртвые души» и его ключевыми персонажами — Коробочкой, Собакевичем, Плюшкиным и другими. Однако мало кто из нас задавался вопросом: кто такой Чичиков? Каков он как человек, о чем мечтал, в каких условиях рос и зачем собирал мёртвые души?

Новый взгляд на классический текст

Спектакль не будет простым пересказом поэмы. Режиссёр предлагает зрителям уникальный подход, погружая их в контекст произведения. Рассказ ведётся от лица самого Гоголя и птице-тройки, о которой он упоминает в одиннадцатой главе.

Что ожидать от спектакля

Зрители смогут увидеть не только знакомые сюжеты, но и новые интерпретации классических образов. Это возможность по-новому взглянуть на известные события и понять их глубже. Спектакль обещает быть насыщенным, с глубокими философскими размышлениями о жизни, смерти и человеческой природе.

Интересные факты

Напоминаем, что «Мёртвые души» — это не просто сатира на российское общество XIX века, но и глубокая аллегория о поиске смысла жизни. В спектакле акцент будет сделан на внутреннее состояние Чичикова, его мотивации и мечты, что позволит зрителям сопереживать и глубже понять этот сложный персонаж.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который открывает новые грани знаменитого произведения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 17 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽

Фотографии

Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души Мертвые души

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