Спектакль Мертвые души. Том 2

Гоголевские секреты на сцене

Российский творческий союз работников культуры и Театр драмы и трагикомедии «Артель-СПб» рады представить уникальное событие: восстановленную пьесу по второму тому романа-поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Это выдающееся произведение, которое дарит зрителям возможность вновь прикоснуться к гениальному творению великого автора, увидит свет спустя 170 лет после его создания.

О спектакле

Пьеса была восстановлена писателем-реставратором Ю.А. Авакяном, который посвятил этому проекту значительное время и усилия. Как известно, сам Гоголь трудился над вторым томом целых 11 лет, и результат его работы поистине впечатляет. В спектакле зрители встретят Чичикова, который все так же будет милым добряком и мелким мошенником. Однако вскоре он окажется перед выбором: продолжать свои уловки или сыграть по-крупному.

Книга на память

Особое внимание стоит уделить тому факту, что перед спектаклем и в антрактах зрители смогут приобрести книгу «Мёртвые Души. Том 2», которая станет отличным дополнением к театральному вечеру. Это уникальная возможность не только насладиться представлением, но и взять с собой частичку великой литературы.

Приходите и станьте частью этого исторического события! Не упустите шанс увидеть, как новое видение классики обретает жизнь на сцене.