Внутренний творец: актерское мастерство через игру и медитацию
Приглашаем вас на уникальное мероприятие «Внутренний творец», где вы сможете научиться транслировать свои чувства через пластическую выразительность. Этот курс поможет наладить гармонию между телом, разумом и эмоциями, а также почувствовать свою целостность.
Что вас ждет на занятиях?
Программа включает в себя:
- Разогрев тела с помощью динамичных упражнений, которые обладают небольшой физической нагрузкой;
- Психофизические тренинги, раскрывающие новые грани восприятия собственного тела и творческого потенциала;
- Изучение движений, способствующих координации и тренировке мышечной памяти;
- Творческие задания и актерский тренинг для развития навыков самовыражения;
- Пластическая и актерская импровизация для свободного раскрытия ваших возможностей.
Этот мастер-класс станет отличной возможностью для глубокого погружения в мир искусства и самопознания. Присоединяйтесь, чтобы открыть в себе новые грани творческой личности!