Мероприятие с посещением занятия по актерскому мастерству через игру и медитацию «Внутренний творец»
Билеты от 1200₽
Мероприятие с посещением занятия по актерскому мастерству через игру и медитацию «Внутренний творец»

Мероприятие с посещением занятия по актерскому мастерству через игру и медитацию «Внутренний творец»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Внутренний творец: актерское мастерство через игру и медитацию

Приглашаем вас на уникальное мероприятие «Внутренний творец», где вы сможете научиться транслировать свои чувства через пластическую выразительность. Этот курс поможет наладить гармонию между телом, разумом и эмоциями, а также почувствовать свою целостность.

Что вас ждет на занятиях?

Программа включает в себя:

  • Разогрев тела с помощью динамичных упражнений, которые обладают небольшой физической нагрузкой;
  • Психофизические тренинги, раскрывающие новые грани восприятия собственного тела и творческого потенциала;
  • Изучение движений, способствующих координации и тренировке мышечной памяти;
  • Творческие задания и актерский тренинг для развития навыков самовыражения;
  • Пластическая и актерская импровизация для свободного раскрытия ваших возможностей.

Этот мастер-класс станет отличной возможностью для глубокого погружения в мир искусства и самопознания. Присоединяйтесь, чтобы открыть в себе новые грани творческой личности!

Сентябрь
21 сентября воскресенье
14:00
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
от 1200 ₽

