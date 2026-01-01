Базовый курс по актерскому мастерству и сценической речи для взрослых

Приглашаем вас на уникальный вечерний курс, который откроет перед вами мир актерского мастерства. Курс основан на классических принципах и предлагает участникам погружение в изучение своих возможностей и расширение творческих границ.

Что вас ожидает?

В программе курса — индивидуальная работа с каждым студентом, направленная на максимальное раскрытие эмоционального, речевого и телесно-физического потенциала. Специальные тренинги и упражнения помогут обрести уверенность в себе и смелость на сцене.

Формат и продолжительность

Курс включает 16 занятий продолжительностью по 3 часа, которые проходят по понедельникам и пятницам с 19:30 до 22:30.

Педагог

Занятия ведет опытная педагог Маруся Лисецкая, которая поделится своим опытом и навыками, помогая вам достичь лучших результатов.

Пробное занятие и скидка

Если вам понравится пробное занятие и вы решите продолжить обучение вместе с группой, стоимость пробного занятия будет зачтена в оплату курса. Также вы можете получить скидку в 1000 рублей при оплате курса в течение 24 часов после пробного занятия.

Не упустите возможность узнать больше о театральном искусстве и раскрыть свои актерские таланты!