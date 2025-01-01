Чудеса на Вишневой улице: Спектакль «Мэри Поппинс вернется!»

Когда на Вишневой улице подует Восточный ветер, а констебль укажет дорогу странной девушке с зонтом, начнутся настоящие чудеса. Рыбий жир вдруг покажется клубничным мороженым, а зоопарк станет волшебным сном для озорных и непослушных детей. Это время, когда выпущенный на свободу жаворонок снова запоет в голубом небе. Ведь детство – это время чудес!

Спектакль Нового театра кукол «Мэри Поппинс вернется!» подарит зрителям уникальную возможность погрузиться в мир фантазий и приключений. Эта постановка понравится не только детям, но и взрослым, которые смогут увидеть в ней важный детский мир с его чудесами, премудростями и невозможными возможностями.

О спектакле

Режиссером спектакля является заслуженный артист России Вадим Смирнов, известный краснодарским зрителям по постановке «Пеппи Длинный чулок». На этот раз он вдохнул жизнь в пьесу, написанную Б. Заходером и Д. Медведенко, основанную на произведениях П. Треверс о Мэри Поппинс – истории, знакомой многим поколениям.

Команда постановки

В создании спектакля также принимали участие талантливый художник Марина Зорина и композитор Дмитрий Смирнов, чья музыка добавит волшебства этому необычному представлению.

Не упустите шанс стать частью этого магического спектакля и вновь поверить в чудеса!