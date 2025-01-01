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Мэри Поппинс Next
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Киноафиша Мэри Поппинс Next

Спектакль Мэри Поппинс Next

Постановка
Театр на Малой Ордынке 6+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкально-эксцентрическая постановка о вере в чудо

Мэри Поппинс — персонаж, знакомый всем поклонникам классической детской литературы, вновь входит в мир театра. В этой музыкально-эксцентрической постановке она становится Леди Совершенством, способной не только изменить жизнь детей, но и повлиять на судьбы взрослых.

Сюжет спектакля

Молодая и строгая няня с саквояжем и зонтом, появившаяся с восточным ветром на пороге добропорядочных англичан, привносит в их мир магию и волшебство. Мэри Поппинс приходит в жизнь двух детей, изменяя их восприятие реальности и возвращая веру в чудо. Спектакль фокусируется на темах дружбы, доброты, любви и тех чудес, которые случаются, если мы открыты для волшебства и верим в него.

Музыка к постановке

Музыку к спектаклю написал композитор, народный артист России, Максим Дунаевский. Звучание и мелодии, созданные им, добавляют уникальную атмосферу произведению, подчеркивая эксцентричность и магию происходящего на сцене.

Послание спектакля

«Мэри Поппинс» — это постановка для всех, кто не утратил живое восприятие жизни, кто продолжает мечтать и верить в лучшее. В мире, где часто не хватает чудес, этот спектакль напоминает о том, как важно оставаться добрым и открытым, а также верить, что любовь творит настоящие чудеса.

Режиссер
Сергей Проханов
В ролях
Мария Пьянова
Жанна Сармандеева
Ирина Линдт
Татьяна Солнцева
Полина Барышникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
16:00 от 800 ₽
21 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
16:00 от 800 ₽

Фотографии

Мэри Поппинс Next Мэри Поппинс Next Мэри Поппинс Next Мэри Поппинс Next Мэри Поппинс Next Мэри Поппинс Next Мэри Поппинс Next Мэри Поппинс Next

В ближайшие дни

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