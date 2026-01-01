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Мэри Поппинс и Нонна Гришаева
Киноафиша Мэри Поппинс и Нонна Гришаева

Спектакль Мэри Поппинс и Нонна Гришаева

16+
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальный спектакль «Мэри Поппинс». Уральский академический филармонический оркестр

Спектакль включает лучшие произведения таких мастеров, как Мусоргский, Прокофьев, Стравинский, И. Штраус, Элгар и Бернстайн. Эти композиторы принесли миру бесценные музыкальные сокровища, и теперь их генеальные работы объединены в одном концерте.

Исполнители

Дирижёр - Алексей Доркин. Его мастерство и опыт придают неповторимый звук исполнению. Также на сцене будет выступать Нонна Гришаева, которая ошеломляет зрителя своим художественным словом.

Главные факторы успеха

Художественный руководитель и главный дирижёр - Дмитрий Лисс, известный своим стремлением к высокому качеству звучания и глубокому пониманию музыки.

Ода эмоциям

Эта история затрагивает самые сокровенные уголки души. Музыка, исполнение и сценография создают атмосферу, от которой захватывает дух. Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!

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В других городах
Октябрь
18 октября воскресенье
16:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 2100 ₽

Фотографии

Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева Мэри Поппинс и Нонна Гришаева

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