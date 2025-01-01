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Мэри Поппинс. Диджейская сказка
Киноафиша Мэри Поппинс. Диджейская сказка

Спектакль Мэри Поппинс. Диджейская сказка

6+
Режиссер Мария Виненкова
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль о Мэри Поппинсдля всей семьи

Путешествие в мир реальности сквозь виртуальность

Когда мечты о космосе, музыке или приключениях становятся далекими воспоминаниями, а современный мир заполняют гаджеты и компьютерные игры, реальная жизнь оказывается в тени. В этом будущем, где дети почти не покидают своих комнат, утонув в виртуальном пространстве, родители ищут способ вернуть им простые радости и живые эмоции.

Возвращение Мэри Поппинс

Мистер Бэнкс решает позвать легендарную Мэри Поппинс — настоящую няню, которая способна вытащить детей из цифрового мира. Она знакомит их с тем, что раньше казалось обыденным: прогулки с собаками, вкус домашней овсянки, смех, игры на свежем воздухе и, конечно, живая музыка. Этот спектакль — напоминание о том, как важно не забывать о простых, но таких значимых вещах.

Живая музыка и яркие эмоции

Спектакль «Мэри Поппинс. Диджейская сказка» наполнен любимыми композициями в современной аранжировке, искренними диалогами о семье, мечтах и настоящей дружбе. Живой звук, потрясающие декорации, яркие костюмы и джаз-квинтет «ZUBIK BAND» создают атмосферу, которая запомнится надолго.

Для всей семьи

Приглашаем на этот яркий, музыкальный спектакль всей семьей! Он обещает подарить не только позитивные эмоции, но и напомнить о важных ценностях, которые объединяют поколения.

Музыка: Максим Дунаевский
Режиссер и автор инсценировки: Мария Виненкова
Либретто: Вячеслав Вербин
Художник по костюмам: Оксана Бакеркина
Сценография: Лев Низами
Стихи: Наум Олев
Исполнители: Артисты Театра мюзикла, джаз-квинтет «ZUBIK BAND»

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 11 октября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
14:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 12 октября
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
16:00 от 600 ₽

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