Музыкальный спектакль о Мэри Поппинсдля всей семьи

Путешествие в мир реальности сквозь виртуальность

Когда мечты о космосе, музыке или приключениях становятся далекими воспоминаниями, а современный мир заполняют гаджеты и компьютерные игры, реальная жизнь оказывается в тени. В этом будущем, где дети почти не покидают своих комнат, утонув в виртуальном пространстве, родители ищут способ вернуть им простые радости и живые эмоции.

Возвращение Мэри Поппинс

Мистер Бэнкс решает позвать легендарную Мэри Поппинс — настоящую няню, которая способна вытащить детей из цифрового мира. Она знакомит их с тем, что раньше казалось обыденным: прогулки с собаками, вкус домашней овсянки, смех, игры на свежем воздухе и, конечно, живая музыка. Этот спектакль — напоминание о том, как важно не забывать о простых, но таких значимых вещах.

Живая музыка и яркие эмоции

Спектакль «Мэри Поппинс. Диджейская сказка» наполнен любимыми композициями в современной аранжировке, искренними диалогами о семье, мечтах и настоящей дружбе. Живой звук, потрясающие декорации, яркие костюмы и джаз-квинтет «ZUBIK BAND» создают атмосферу, которая запомнится надолго.

Для всей семьи

Приглашаем на этот яркий, музыкальный спектакль всей семьей! Он обещает подарить не только позитивные эмоции, но и напомнить о важных ценностях, которые объединяют поколения.

Музыка: Максим Дунаевский

Режиссер и автор инсценировки: Мария Виненкова

Либретто: Вячеслав Вербин

Художник по костюмам: Оксана Бакеркина

Сценография: Лев Низами

Стихи: Наум Олев

Исполнители: Артисты Театра мюзикла, джаз-квинтет «ZUBIK BAND»