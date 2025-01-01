Новый спектакль о переписке Антона Чехова и Ольги Книппер

Приглашаем вас на незабываемый спектакль, основанный на переписке Ольги Книппер и Антона Чехова. Режиссёр Фаина Колоскова собрала уникальную литературную композицию, которая приоткрывает тайные смыслы художественного языка произведений великого русского писателя.

Исследование биографии Чехова

Авторы спектакля обращаются к биографии Чехова, чтобы глубже понять его творчество. Это знакомство с литературным наследием А.П. Чехова стало первым прикосновением к русской классике для выпускников первой мастерской Владимира Панкова и студии SounDrama в ГИТИСе.

Команда постановки

Режиссёр Фаина Колоскова — выпускница Российского института театрального искусства - ГИТИС, мастерской В.Н. Панкова, 2020 года. В спектакле участвуют выпускники ГИТИСа, как из мастерской В.Н. Панкова (2020 г.), так и из мастерской В.Б. Гаркалина (2024 г.), а также артисты театра «Центр драматургии и режиссуры» и приглашённые исполнители.

Проект «ЦДР. Старт»

Постановка является частью проекта «ЦДР. Старт», который был запущен в сезоне 2017/2018 на площадке на Беговой. Этот проект стал новым местом для экспериментов и профессионального становления выпускников театральных вузов. Театр предоставляет молодому поколению возможность играть спектакли, созданные в стенах учебных заведений, и оттачивать своё мастерство.

Не упустите шанс увидеть этот уникальный спектакль и погрузиться в мир Чехова через призму его личной жизни и творчества!