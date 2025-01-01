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Мераб Амзоев
Киноафиша Мераб Амзоев

Мераб Амзоев

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Мераба Амзоева в Сочи

Мераб Амзоев — талантливый музыкант, который нашел свой путь к успеху после долгих поисков себя. Родившись в Тбилиси, артист с детства находился в окружении музыки благодаря своему отцу, однако к ней пришел не сразу.

Музыка вместо футбольной карьеры

В юности Амзоев мечтал стать футболистом и работал в различных профессиях. Но в 28 лет он решился посвятить себя музыке, что стало поворотным моментом в его жизни.

Взлет карьеры

Первую славу Мераб получил благодаря выступлениям на улицах и в ресторанах. Настоящий взлет в его карьере произошел после участия в популярных шоу «X Factor» и «Georgian Idol».

Успехи и достижения

На сегодняшний день Мераб Амзоев имеет более 5 миллионов прослушиваний ежемесячно на Яндекс.Музыке. Абсолютным рекордсменом его карьеры стал авторский трек «Были бы крылья», релиз которого состоялся в 2024 году и собрал более 10 миллионов просмотров.

Награды и признание

Недавно Мераб получил сразу две престижные награды: платиновый диск за песню «Это здорово» и золотой диск за трек «Не улетай», клип которого на YouTube собрал свыше 5 миллионов просмотров.

Многоязычная музыка

Каверы и авторские песни Мераба на разных языках, включая грузинский, английский, французский, итальянский и испанский, стали вирусными в Интернете. Его музыка объединяет культуры и сердца слушателей.

Не упустите возможность!

Воспользуйтесь шансом услышать "грузинский бриллиант" вживую! Мераб Амзоев покорит вас своим "бархатным голосом" и виртуозным исполнением хитов на разных языках. Почувствуйте магию его музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 15 августа
Зеленый театр Сочи, Егорова, 1, парк «Ривьера»
20:00 от 1500 ₽

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