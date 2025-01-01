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Мераб Амзоев
Киноафиша Мераб Амзоев

Мераб Амзоев

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальная сенсация: Мераб Амзоев в Новосибирске

Мераб Амзоев — талантливый музыкант, гитарист и певец, который стал настоящей сенсацией русскоязычного интернета. В 2023 году он ворвался в плейлисты поклонников, представив свои кавер-версии популярных хитов. Эти исполненные с душой композиции быстро завоевали сердца слушателей и привлекли внимание широкой аудитории.

Авторские композиции и многоязычность

С 2024 года Мераб начал радовать своих поклонников авторскими песнями, которые также уверенно вошли в музыкальные чарты. Его репертуар разнообразен: он поет на грузинском, русском и английском языках, что позволяет ему охватить более широкую аудиторию.

Миллионы просмотров и растущая популярность

Видео Мераба Амзоева стремительно набирают миллионные просмотры, а его ежемесячная аудитория на Яндекс.Музыке превышает 2 миллиона слушателей и продолжает расти. Это подтверждает его уникальный талант и способность находить отклик у зрителей.

Не упустите возможность увидеть Мераба Амзоева на сцене и насладиться его музыкальным искусством, которое сочетает в себе как оригинальные композиции, так и любимые хиты в его интерпретации!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 23 октября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 1300 ₽
Новосибирск, 25 октября
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 1500 ₽
Волгоград, 29 октября
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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