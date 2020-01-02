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Мера за меру
Билеты от 2300₽
Киноафиша Мера за меру

Спектакль Мера за меру

Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Жанр «антикомедия» и исследование человеческой природы

Создатели спектакля определяют жанр своей работы как «антикомедия», акцентируя внимание на исследовании границы между рациональным и животным в человеке, где побеждает последнее. В спектакле присутствует дерзкая живая музыка, гротесково-клоунадный элемент и площадной юмор, который сближает Шекспира с современными газетными заголовками. Такой подход создает особую атмосферу, заставляющую задуматься о природе человеческой сущности.

Современные интонации в шекспировской пьесе
Режиссер Саша Золотовицкий отмечает, что проведя полгода с произведениями Шекспира, команда пришла к выводу, что интонации в пьесе абсолютно соответствуют нашему времени. В частности, это касается юмора, героев и злободневных понятий, таких как харасмент, бодишейминг и движение MeToo. Пьеса раскрывает персонажей как обычных людей, столкнувшихся с собственными инстинктами, не в силах подчинить разуму даже свое тело. Но это не делает их монстрами, как утверждает режиссер, а создает образ растерянности и беспомощности перед мощью инстинктов.

От Лаборатории игрового театра до спектакля «Мера за меру»
Спектакль «Мера за меру» вырос из Лаборатории игрового театра, прошедшей в январе 2023 года в честь юбилея режиссера Андрея Гончарова. В рамках лаборатории участники исследовали актуальное звучание пьес Шекспира и Мольера. Три эскиза, созданные в ходе лаборатории, были отобраны для постановки в Театре Маяковского, что привело к созданию этого экспериментального театрального проекта.

Режиссер
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
В ролях
Наталья Палагушкина
Всеволод Макаров
Дарья Хорошилова
Иван Ковалюнас
Евгений Матвеев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 2500 ₽
23 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 2300 ₽
19 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 2500 ₽

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