Жанр «антикомедия» и исследование человеческой природы

Создатели спектакля определяют жанр своей работы как «антикомедия», акцентируя внимание на исследовании границы между рациональным и животным в человеке, где побеждает последнее. В спектакле присутствует дерзкая живая музыка, гротесково-клоунадный элемент и площадной юмор, который сближает Шекспира с современными газетными заголовками. Такой подход создает особую атмосферу, заставляющую задуматься о природе человеческой сущности.

Современные интонации в шекспировской пьесе

Режиссер Саша Золотовицкий отмечает, что проведя полгода с произведениями Шекспира, команда пришла к выводу, что интонации в пьесе абсолютно соответствуют нашему времени. В частности, это касается юмора, героев и злободневных понятий, таких как харасмент, бодишейминг и движение MeToo. Пьеса раскрывает персонажей как обычных людей, столкнувшихся с собственными инстинктами, не в силах подчинить разуму даже свое тело. Но это не делает их монстрами, как утверждает режиссер, а создает образ растерянности и беспомощности перед мощью инстинктов.

От Лаборатории игрового театра до спектакля «Мера за меру»

Спектакль «Мера за меру» вырос из Лаборатории игрового театра, прошедшей в январе 2023 года в честь юбилея режиссера Андрея Гончарова. В рамках лаборатории участники исследовали актуальное звучание пьес Шекспира и Мольера. Три эскиза, созданные в ходе лаборатории, были отобраны для постановки в Театре Маяковского, что привело к созданию этого экспериментального театрального проекта.