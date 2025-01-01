Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мера за меру
Киноафиша Мера за меру

Спектакль Мера за меру

Постановка
Челябинский Молодежный театр 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Шекспир на сцене Молодежного театра Челябинска

Пьеса Уильяма Шекспира поднимает множество актуальных вопросов, касающихся человеческой натуры. Как сохранить честное имя в мире, полном грязи и презрения? Возможно ли жить среди насилия и бесконечной погони за деньгами? Эти темы становятся особенно важными в нашем времени, когда подлость и эгоизм нередко выходят на первый план.

Тема спектакля

Шекспир описывает царство эгоизма, которое диктует свои правила. Природная людская подлость прорывается наружу, заставляя людей искать выгоду, подставлять ближнего и оставаться равнодушными к страданиям других. Однако режиссёр Тимур Насиров предлагает уникальный подход к этим сложным вопросам.

Режиссёрский взгляд

Тимур Насиров не даёт прямых ответов, но предлагает зрителям вместе шутить и смеяться над тем, с чем мы часто не в силах совладать. Такой подход помогает взглянуть на проблемы с другой стороны, обнажая их абсурдность и позволяя находить светлые моменты даже в самых тёмных ситуациях.

Команда спектакля

В создании спектакля участвуют талантливые профессионалы:

  • Художник по костюмам: Мария Рыкова
  • Режиссёр по свету: Дмитрий Албул

Не упустите возможность погрузиться в мир Шекспира и насладиться его вечными вопросами о человечности и морали. Этот спектакль станет не только развлечением, но и поводом для глубоких размышлений.

Режиссер
Тимур Насиров
В ролях
Андрей Анашкин
Денис Саратников
Андрей Гаврилюк
Максим Слепченков
Ринат Загидуллин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 26 сентября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:00 от 500 ₽
Челябинск, 10 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Мера за меру Мера за меру Мера за меру Мера за меру Мера за меру Мера за меру Мера за меру Мера за меру Мера за меру Мера за меру Мера за меру

В ближайшие дни

От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
8 ноября в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
21 августа в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
Больше чем экскурсия для взрослого зрителя
16+
Сторителлинг
Больше чем экскурсия для взрослого зрителя
25 сентября в 19:00 Театр кукол им. Вольховского
от 400 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше