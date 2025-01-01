«Мера за меру». Драматический театр Аргентины на Чеховском фестивале-2025

Спектакль «Мера за меру» — это смелый взгляд на одно из самых неоднозначных произведений Уильяма Шекспира. Режиссер Габриэль Чаме Буэндиа погружает зрителей в мир, где границы между истиной и иллюзией стираются, а юмор становится инструментом для раскрытия глубоких философских и политических вопросов.

Коррумпированная Вена

Действие разворачивается в коррумпированной Вене, где законы теряют силу, а власть оказывается в руках тех, кто сам не способен следовать установленным правилам. Спектакль исследует темы вины, справедливости и моральной двойственности, предлагая зрителю задуматься о природе человеческого существа и хрупкости жизни.

Философия и юмор

Через призму клоунады и остроумных игровых моментов, Чаме открывает мир, в котором каждый вынужден выбирать между своими принципами и выживанием. Постановка не стремится к реализму, а скорее приглашает в особое пространство, где театр становится ареной для интеллектуальных и эмоциональных открытий.

Призыв к размышлению

Этот спектакль — не просто история о борьбе за справедливость, но и призыв к зрителю оставаться активным участником процесса, постоянно задавая вопросы и находя ответы в самом себе. Габриэль Чаме Буэндиа подчеркивает: «Шекспир ставит перед нами непростой вопрос, заставляя задуматься о сути законов и о тех ценностях, которые определяют нашу жизнь: это законы или злоупотребление властью? Строгость или сострадание?»

Актуальность и динамика

Спектакль предлагает размышления об актуальных аспектах нашего времени: о том, как мы склонны обвинять других — это стало способом нашего общения. Мы живем в культуре обвинений, в политике, основанной на вине. Политическая корректность порождает свои собственные проблемы.

«Кроме острого ума, произведение обладает невероятной энергией: в нем есть и физическая динамика, и актерская игра, и трюки, и смысловые пласты. Все это захватывает публику и создает настоящий адреналиновый всплеск» (LA NACIÓN).

«Это театральное представление, во время которого ты не перестаешь смеяться над вещами, которые, по идее, должны вызывать совсем другие эмоции. Ведь на самом деле в них кроется нечто трагическое» (RADIO MITRE).