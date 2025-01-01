Спектакль Меня зовут Пеппи

Приглашение в мир Пеппи Длинныйчулок

На окраине одного маленького городка стоит заброшенный дом, известный как вилла «Курица». В этом необычном месте живёт маленькая рыжеволосая девочка по имени Пеппи. И да, она совершенно одна!

Приключения и фантазия

Но разве ей скучно? Вовсе нет! Каждый её день наполнен незабываемыми событиями и приключениями. Пеппи обладает добрым сердцем и всегда сохраняет отличное настроение. Её суперспособность — неистощимая фантазия, которая помогает создавать весёлые истории и неожиданные повороты.

Присоединяйтесь к веселью!

Любите переворачивать всё с ног на голову и хотите стать частью этого неудержимого веселья? Тогда приходите в гости к Пеппи! Двери виллы «Курица» всегда открыты для новых друзей.