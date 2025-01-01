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Меня зовут Пеппи
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Спектакль Меня зовут Пеппи

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О концерте/спектакле

Приглашение в мир Пеппи Длинныйчулок

На окраине одного маленького городка стоит заброшенный дом, известный как вилла «Курица». В этом необычном месте живёт маленькая рыжеволосая девочка по имени Пеппи. И да, она совершенно одна!

Приключения и фантазия

Но разве ей скучно? Вовсе нет! Каждый её день наполнен незабываемыми событиями и приключениями. Пеппи обладает добрым сердцем и всегда сохраняет отличное настроение. Её суперспособность — неистощимая фантазия, которая помогает создавать весёлые истории и неожиданные повороты.

Присоединяйтесь к веселью!

Любите переворачивать всё с ног на голову и хотите стать частью этого неудержимого веселья? Тогда приходите в гости к Пеппи! Двери виллы «Курица» всегда открыты для новых друзей.

Режиссер
Екатерина Ложкина-Белевич
В ролях
Ася Галимзянова
Мария Коркодинова
Ренат Шавалиев
Семен Мруз
Ксения Османова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
11:30 от 1600 ₽ 14:00 от 1600 ₽

Фотографии

Меня зовут Пеппи Меня зовут Пеппи Меня зовут Пеппи

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