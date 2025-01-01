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Меня зовут Мирей Матье
Киноафиша Меня зовут Мирей Матье

Спектакль Меня зовут Мирей Матье

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля о певице Мирей Матье

Санкт-Петербургский театр «Водевиль» представляет захватывающее новое произведение — спектакль "Меня зовут Мирей Матье". Это история о том, как в обычном городе, среди миллионов людей, живет девушка, которая, на первый взгляд, ничем не выделяется. Она студентка, учится на историка, романтична и немного старомодна. Но если присмотреться внимательнее, становится ясно: на самом деле она — принцесса. В том же городе живет молодой врач-психиатр, который ничем не отличается от своих коллег, кроме того, что он… немножко певец.

Судьбы этих людей переплетаются, когда их встречает на жизненном пути одна необычная пенсионерка, которая оказывается… Мирей Матье. В этой истории есть и персонаж, который кажется совершенно обычным — женщина, уставшая от всего этого безумия. Но именно она станет тем, кто поможет каждому из них пройти через важные события и осознать, что реальность порой бывает иллюзорной, а самые невероятные фантазии могут однажды стать настоящей и счастливой жизнью.

Почему стоит посетить спектакль?

  • Увлекательный сюжет, который сочетает в себе элементы фантазии и реальности.
  • Яркие и запоминающиеся персонажи, каждый из которых несет свою уникальную историю.
  • Захватывающая постановка с неожиданными поворотами.

Не упустите шанс стать частью этой удивительной истории о поиске своего места в жизни, о любви, фантазиях и реальности, которая может стать гораздо удивительнее, чем мы себе представляем.

Режиссер
Вероника Козоровицкая
В ролях
Ольга Пикало
Екатерина Федосеева
Анастасия Сорокина
Вячеслав Семенов
Сергей Славин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

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