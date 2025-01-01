Меню
Men’s Band
Men's Band

Men’s Band

16+
16+

О концерте/спектакле

Финалисты главной премии Сибири и Дальнего Востока - Wedding Awards Siberia в 2022 году

Вас приветствует финалисты главной премии Сибири и Дальнего Востока - Wedding Awards Siberia 2022, а также призёры конкурса «Каверни Агутина». Мы рады сообщить, что у нас отличная новость для любителей живой музыки!

Наша команда профессиональных музыкантов готова сделать ваш вечер незабываемым, исполнив лучшие мировые и российские музыкальные хиты. Жанр: поп/рок, который подходит для самых разных мероприятий — от свадеб до корпоративов.

Такой формат гарантирует живое взаимодействие с вашей аудиторией и уникальную атмосферу праздника. Мы готовы обеспечить музыкальное сопровождение любого уровня сложности. Каждый наш выступление — это уникальный опыт, который оставит только положительные эмоции.

Почему стоит выбрать нас?

  • Наследие и опыт: наши артисты являются обладателями внушительного опыта на сцене, что позволяет им адаптироваться к любому жанру и стилю.
  • Индивидуальный подход: мы готовы рассмотреть все ваши пожелания и сделать программу, которая наилучшим образом подойдет вашему мероприятию.
  • Качество: высокопрофессиональное оборудование и репертуар от классики до современных хитов.

Обратитесь к нам, и мы поможем создать атмосферу, которая запомнится вам и вашим гостям надолго!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 сентября
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Людовико Эйнауди. HighTime Orchestra
6+
Неоклассика
Людовико Эйнауди. HighTime Orchestra
8 октября в 19:00 Новосибирская филармония
от 1400 ₽
Даниил Ким
12+
Поп Рок
Даниил Ким
4 октября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 1200 ₽
18+
Кавер
Кавер-пати группировки Ленинград с Рви меха оркестром!
12 сентября в 21:30 Бродячая собака
от 800 ₽
