Спектакль «Поговори со мною...» в уйгурском театре

В этом году отмечается 90-летие выдающегося уйгурского поэта Ильи Бахтия. В честь этой памятной даты уйгурский театр представляет музыкально-поэтический спектакль «Мениң белән муңдашқин...» («Поговори со мною...»), который подготовила Гульбахар Насирова. Режиссура спектакля принадлежит молодому таланту республики Елику Нурсултану.

Жизнь и судьба Ильи Бахтия

Илья Бахтия — поэт, ставший символом загадочной и трагичной судьбы. Его жизнь изобиловала трудностями, и мало кто знает о его истории. Он учился в селе, окончил казахскую школу и затем факультет казахского языка и литературы в Алматинском педагогическом институте имени Абая. Поэт всегда восхищался Абая, считая его своим учителем. Вместе с Мутагали Макатаевым Илья учился в Литературном институте в Москве.

Несмотря на то что Бахтия большую часть жизни жил без собственного жилья и работы, он никогда не опускал руки и не жаловался на судьбу. Творчество было для него важнее всего. Илья стал жертвой коммунистической партии, идеалам которой он когда-то верил.

Эмоции на сцене

Спектакль передает атмосферу жизни поэта, его метания, душевную боль и любовь. Актёры на сцене оживляют разные аспекты его творчества, раскрывая различные стили и грани искусства. В этом произведении сливаются стихи и жизнь Ильи Бахтия, показывая широту его таланта и человеческой судьбы.