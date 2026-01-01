Мендельсон в Мальтийской капелле

Музыкальный вечер в Мальтийской капелле

В Воронцовском дворце пройдет захватывающий концерт, в котором выступят Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Максима Алексеева. На сцене также выступит лауреат международных конкурсов Степан Серебряков, виртуоз на скрипке.

Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Дирижер — Максим Алексеев

Солист — лауреат международных конкурсов Степан Серебряков (скрипка)

В программе:

Феликс Мендельсон

Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч. 64

Симфония № 1 до минор, соч. 11

В концертной программе будут представлены произведения Феликса Мендельсона — одного из выдающихся представителей романтической эпохи. Концерт для скрипки с оркестром считается шедевром и по праву занимает важное место в репертуаре многих скрипачей. Это произведение, созданное на закате жизни композитора, на премьере вызвало восхищение и до сих пор очаровывает слушателей.

Выразительность мелодий Концерта гармонично сочетает проникновенность с лаконичной формой. А первая симфония, написанная композитором в пятнадцать лет, также станет важной частью программы. Мендельсон посвятил её Лондонскому филармоническому обществу, которому позже подарил рукопись в благодарность за поддержку своего творения.