Мендельсон в Мальтийской капелле
Мендельсон в Мальтийской капелле

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в Мальтийской капелле

В Воронцовском дворце пройдет захватывающий концерт, в котором выступят Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижера Максима Алексеева. На сцене также выступит лауреат международных конкурсов Степан Серебряков, виртуоз на скрипке.

Исполнители:

  • Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга
  • Дирижер — Максим Алексеев
  • Солист — лауреат международных конкурсов Степан Серебряков (скрипка)

В программе:

  • Феликс Мендельсон
  • Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч. 64
  • Симфония № 1 до минор, соч. 11

В концертной программе будут представлены произведения Феликса Мендельсона — одного из выдающихся представителей романтической эпохи. Концерт для скрипки с оркестром считается шедевром и по праву занимает важное место в репертуаре многих скрипачей. Это произведение, созданное на закате жизни композитора, на премьере вызвало восхищение и до сих пор очаровывает слушателей.

Выразительность мелодий Концерта гармонично сочетает проникновенность с лаконичной формой. А первая симфония, написанная композитором в пятнадцать лет, также станет важной частью программы. Мендельсон посвятил её Лондонскому филармоническому обществу, которому позже подарил рукопись в благодарность за поддержку своего творения.

Купить билет на концерт Мендельсон в Мальтийской капелле

Март
15 марта воскресенье
19:00
Мальтийская капелла Санкт-Петербург, Садовая, 26, литера Д
от 1500 ₽

Фотографии

Фотографии

