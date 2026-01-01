Мендельсон «Илия», ГАСО им. Светланова, Ф. Чижевский
Возраст 6+
О концерте

Оратория «Илия» в МКЗ «Зарядье»

В МКЗ «Зарядье» выступит Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Филиппа Чижевского. В программе — оратория Феликса Мендельсона «Илия». В исполнении также примут участие знаменитые солисты: Лилит Давтян (сопрано), Мария Баракова (меццо-сопрано), Ярослав Абаимов (тенор) и Евгений Ставинский (бас), а также Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова.

Оратория «Илия» сочетает в себе монументальные хоры в духе Генделя и философскую глубину баховских страстей, одновременно обладая романтической певучестью и оперным драматизмом. Это произведение привлечет любителей ораториального жанра и поклонников музыки Мендельсона.

Творческий путь Мендельсона

Ораториальный жанр всегда вызывал интерес у Мендельсона-Бартольди. Его творчество включает не только собственные сочинения, но и партитуры других композиторов, таких как И. С. Бах и Гендель, чьими произведениями он дирижировал.

Мендельсон был вдохновлён генделевскими ораториями и начал создавать триптих, в который входила оратория «Илия». Она впервые прозвучала в 1846 году на фестивале в Бирмингеме, где дирижировал сам композитор. В исполнении участвовало свыше двухсот хористов и более ста музыкантов оркестра.

Наследие «Илии»

Оратория «Илия» удивительным образом сочетает традиции разных эпох. В её музыке переплетаются монументальные хоры Генделя с глубокой философией баховских страстей, а также романтическая мелодичность и близкий к опере драматизм.

Английская публика, хорошо знавшая генделевскую музыку, восприняла творение Мендельсона с восторгом. На премьере некоторые хоры и арии исполнялись на бис, а композитор был признан наследником Генделя. Оратория произвела такое впечатление, что её одобрила королева Виктория, а принц Альберт в письме к Мендельсону назвал композитора «пророком от мира искусства».

Не упустите возможность стать частью IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и насладиться этой выдающейся ораторией!

Июнь
10 июня среда
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 2000 ₽

