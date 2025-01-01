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Men's Band
Киноафиша Men's Band

Men's Band

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Возраст 18+

О концерте/спектакле

Торжественное награждение Wedding Awards Siberia 2022

В 2022 году финалисты главной премии Сибири и Дальнего Востока - Wedding Awards Siberia - стали настоящими звёздами. Конкурс привлёк внимание множества талантливых исполнителей и организаторов свадебных мероприятий. Призёры конкурса «Каверни Агутина» были удостоены наград на торжественной церемонии, прошедшей в Москве.

Съёмки клипа «Включите Свет»

На награждении присутствовали не только победители, но и известные артисты, которые принимали участие в съёмках клипа «Включите Свет». Этот клип стал символом праздника и объединения музыкальных традиций. Он обещает стать настоящим хитом, и его премьера ожидается в ближайшее время.

Живая музыка для вашего мероприятия

Если вы хотите сделать своё мероприятие незабываемым, обратите внимание на живую музыку! Мировые и российские музыкальные хиты в исполнении талантливых музыкантов создадут уникальную атмосферу и подарят вашим гостям незабываемые эмоции.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Следите за новостями, чтобы не пропустить анонсы новых спектаклей и мероприятий, связанных с миром театра и музыки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 1 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 600 ₽

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