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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 34 Музыкальные вечера в Камерном зале Камерные программы Программа Чайковский. Мелодия из цикла «Воспоминание о дорогом месте» Глазунов. «Песня менестреля» для виолончели и фортепиано, ор. 71 Давыдов. «Воскресное утро» для виолончели и фортепиано, ор. 20 № 1 Давыдов. Романс без слов для виолончели и фортепиано, ор. 23 Аренский. Фортепианное трио ре минор памяти К. Давыдова Вторая половина XIX века — золотой век русской музыки, время, когда великие музыканты и композиторы передавали другу эстафету творческого огня. Люди создали письмо, чтобы лучшие мысли, чувства и важные находки не канули в Лету. Но не только в слова облекается идея: музыка — тоже непревзойдённый рассказчик. Светлую печаль о доме подруги и благодетельницы Надежды фон Мекк П.И. Чайковский выразил в нежной мелодии для скрипки и фортепиано, ставшей символом любви к дому и нерушимой дружбы. А. С. Аренский отдал дань памяти К. Ю. Давыдову, виолончелисту-виртуозу и выдающемуся композитору, в фортепианном трио ре минор, одном из лучших своих произведений. Хотите услышать, как звучит память? Добро пожаловать в наш музыкальный салон! Участники Зинченко Александр (скрипка) Кудинов Алексей (виолончель) Чепинога Владислав (фортепиано)

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 20 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 1000 ₽

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