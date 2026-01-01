Грустная мелодия рассвета: Олег Погудин и рембетико

В 1983 году на греческом телевидении стартовал показ сериала Грустная мелодия рассвета ( Το μινόρε της αυγής ), который рассказывает о жизни исполнителя рембетико. Вечерами, когда транслировались серии, улицы греческих городов пустели. Рембетико для греков — это не просто музыка, это целый миф XX века.

Народный артист России Олег Погудин представляет программу, в которой прозвучат самые известные и уже классические песни этого жанра. Зрители смогут насладиться мелодиями, полными эмоций: от грусти до веселья, от наивности до хитроватости. Эти песни рассказывают о солнце и море, о Босфоре, любви и тоске по родине, о бедности и одиночестве, а также о надежде успеть на последний трамвай.

Знаменитая песня о любви

Одной из самых известных песен является Σ' αγαπώ — Я тебя люблю . Слова просты: я тебя люблю, потому что ты красивая, я люблю весь мир, потому что ты живешь в нем . Эта песня стала символом любви и нежности, наполняя сердца слушателей теплом и светом.

Греческое слово κόσμος переводится как мир, но также имеет значение космос, тот самый, в котором спит земля в сиянье голубом…

Не пропустите уникальную возможность погрузиться в мир греческой музыки и почувствовать атмосферу рембетико вместе с Олегом Погудиным!