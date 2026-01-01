В 1983 году на греческом телевидении стартовал показ сериала
Грустная мелодия рассвета (
Το μινόρε της αυγής), который рассказывает о жизни исполнителя рембетико. Вечерами, когда транслировались серии, улицы греческих городов пустели. Рембетико для греков — это не просто музыка, это целый миф XX века.
Народный артист России Олег Погудин представляет программу, в которой прозвучат самые известные и уже классические песни этого жанра. Зрители смогут насладиться мелодиями, полными эмоций: от грусти до веселья, от наивности до хитроватости. Эти песни рассказывают о солнце и море, о Босфоре, любви и тоске по родине, о бедности и одиночестве, а также о надежде успеть на последний трамвай.
Одной из самых известных песен является
Σ' αγαπώ —
Я тебя люблю. Слова просты:
я тебя люблю, потому что ты красивая, я люблю весь мир, потому что ты живешь в нем. Эта песня стала символом любви и нежности, наполняя сердца слушателей теплом и светом.
Греческое слово
κόσμος переводится как мир, но также имеет значение космос, тот самый, в котором спит земля в сиянье голубом…
Не пропустите уникальную возможность погрузиться в мир греческой музыки и почувствовать атмосферу рембетико вместе с Олегом Погудиным!