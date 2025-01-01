Меню
Мелодия на два голоса
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мелодия на два голоса

Спектакль Мелодия на два голоса

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер Елены и Александра Михайловых

 

В камерном и уютном пространстве Арт-Кафе Елена и Александр Михайловы исполняют песни на стихи русских поэтов, авторские и народные песни, романсы в сопровождении ансамбля музыкантов.

Творческий союз

Режиссёр вечера — Владимир Иванов. Союз режиссёра Владимира Иванова, актёров Елены и Александра Михайловых, а также художника Максима Обрезкова хорошо знаком вахтанговской публике по спектаклю «Матренин двор» А. И. Солженицына и спектаклю-концерту «Тихая моя Родина…». В этот раз их совместное творчество нашло выражение в музыкальном вечере.

Программа, создаваемая вместе со зрителями

Каждый вечер «Мелодия на два голоса» уникален и варьируется в зависимости от даты, событий и настроения зрителей, которые становятся соавторами программы, участвуя в её создании.

 

В ролях
Елена Михайлова
Александр Михайлов

8 октября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 1000 ₽

