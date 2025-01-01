Познавательный концерт для детей в Свердловской детской филармонии

Приглашаем вас на интерактивный концерт для детей «Мелодия — душа музыки», который подарит маленьким зрителям уникальную возможность погрузиться в мир музыки. Этот спектакль позволит понять, почему мелодия может стать настоящей душой произведения.

Что такое мелодия?

Каждый из нас порой напевает понравившуюся песенку. Бывает и так, что навязчивая мелодия не покидает нас целый день. Мелодии могут быть короткими, а могут растягиваться на многие минуты, словно бесконечный поток. Но в чем же заключается красота мелодии? И обязательно ли она должна быть красивой? Эти вопросы будут обсуждены на концерте.

Исполнители

На сцене выступят талантливые музыканты:

Алексей Захаров — саксофон, автор и ведущий концерта

Ольга Захарова — фортепиано

Интерактивный формат

Концерт будет проходить в интерактивном формате, что сделает его особенно увлекательным для детей. Зрители смогут не только слушать музыку, но и участвовать в обсуждениях и задавать вопросы.

Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые моменты и познакомить его с чудесным миром музыки!