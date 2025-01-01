Меню
Мелодии золотой эры свинга
12+
Возраст 12+

О концерте

Мелодии золотой эры свинга. Концерт в Филармонии джазовой музыки

Заслуженная артистка России Эльвира Трафова (вокал) и ансамбль заслуженного артиста России Петра Корнева (фортепиано) представляют оригинальные джазовые версии мелодий великих композиторов, таких как Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон, Коул Портер и Джером Керн. Эти музыкальные темы составляют золотой репертуар ведущих джазовых музыкантов 20-40-х годов прошлого века.

Состав ансамбля

  • Николай Сизов - фортепиано
  • Андрей Рябов - гитара
  • Дмитрий Попов - тенор-саксофон
  • Вадим Михайлов - контрабас
  • Андрей Иванов - ударные

Эта программа обещает завершающую нотку своего рода ностальгии по эпохе свинга, когда джаз был на пике своей популярности. Не упустите возможность насладиться мастерством исполнителей и уникальными интерпретациями классических мелодий!

Купить билет на концерт Мелодии золотой эры свинга

Январь
Февраль
14 января среда
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽
20 февраля пятница
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽

