Мелодии военных лет. Концерт в Джазовой филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт Ленинградского диксиленда — старейшего коллектива ветеранов российского джаза. Это событие станет замечательной возможностью не только насладиться живой музыкой, но и почтить память героев, поскольку концерт посвящён Дню снятия блокады Ленинграда.

Музыка военных лет и джазовые темы

В программе концерта прозвучат советские песни военных лет, а также знаменитые темы американских диксилендовых оркестров. Ленинградский диксиленд славится своими выступлениями, посвящёнными традиционному джазу, и всегда радует зрителей высочайшим уровнем исполнения и эмоциональной насыщенностью.

Для истинных ценителей

Событие будет интересно любителям джаза и всем, кто ценит историческую музыку. Не упустите возможность стать частью атмосферы, которая объединяет прошлое и настоящее через музыкальные произведения, навеянные событиями великой эпохи.

Присоединяйтесь к нам на этом памятном концерте и насладитесь мелодиями, которые оставили свой след в истории!