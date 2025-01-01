Меню
Мелодии военных лет
Киноафиша Мелодии военных лет

Мелодии военных лет

12+
Возраст 12+

О концерте

Мелодии военных лет. Концерт в Джазовой филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт Ленинградского диксиленда — старейшего коллектива ветеранов российского джаза. Это событие станет замечательной возможностью не только насладиться живой музыкой, но и почтить память героев, поскольку концерт посвящён Дню снятия блокады Ленинграда.

Музыка военных лет и джазовые темы

В программе концерта прозвучат советские песни военных лет, а также знаменитые темы американских диксилендовых оркестров. Ленинградский диксиленд славится своими выступлениями, посвящёнными традиционному джазу, и всегда радует зрителей высочайшим уровнем исполнения и эмоциональной насыщенностью.

Для истинных ценителей

Событие будет интересно любителям джаза и всем, кто ценит историческую музыку. Не упустите возможность стать частью атмосферы, которая объединяет прошлое и настоящее через музыкальные произведения, навеянные событиями великой эпохи.

Присоединяйтесь к нам на этом памятном концерте и насладитесь мелодиями, которые оставили свой след в истории!

Купить билет на концерт Мелодии военных лет

Январь
27 января вторник
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1400 ₽

