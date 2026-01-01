Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мелодии весны в итальянских тонах
Киноафиша Мелодии весны в итальянских тонах

Мелодии весны в итальянских тонах

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в Эрмитаже

В первые дни весны Балтийский камерный оркестр вновь подарит зрителям вечер, наполненный волшебством музыкальных шедевров. На этот раз концерт пройдет в атмосфере итальянского просвета, где звуки вальса перенесут вас в мир великих композиторов и шедевров итальянской живописи.

Приглашаем вас ощутить атмосферу праздника любви и весны. В программе концерта прозвучат произведения прославленных композиторов:

  • Гендель Г.Ф. — «Прибытие царицы Савской» из оратории «Соломон»
  • Вивальди А. — «Весна» из цикла «Времена года» (части 1, 3)
  • Чайковский П.И. — Вальс из Серенады для струнного оркестра
  • Штраус И. — Полька «Трик-трак»
  • Штраус И. — «Сказки венского леса»
  • Штраус И. — Полька «Пиццикато»
  • Масканьи П. — Интермеццо из оперы «Сельская честь»
  • Брамс И. — Венгерский танец №1
  • Крейслер Ф. — «Радость любви»
  • Крейслер Ф. — «Маленький венский марш»
  • Дворжак А. — Юмореска
  • Эмар Э. — «Salut d'Amour»
  • Шостакович Д. — Вальс из джазовой сюиты №2
  • Свиридов Г. — Романс и вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»
  • Джоплин С. — Регтайм
  • Легран М. — Мелодия из к/ф «Шербургские зонтики»
  • Гардель К. — Танго «Por una cabeza»
  • Пьяццолла А. — Обливион
  • Пьяццолла А. — Дибертанго

Концерт начнется в 20:00 и продлится 1 час 15 минут без антракта. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться утонченной музыкой и великолепной атмосферой!

Купить билет на концерт Мелодии весны в итальянских тонах

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
20:00
Эрмитаж. Большой итальянский просвет Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34, Эрмитаж, зал 238
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Шоу классики и саундтреков. Триумфальный орган: Интерстеллар. Imperial Orchestra
6+
Живая музыка
Шоу классики и саундтреков. Триумфальный орган: Интерстеллар. Imperial Orchestra
18 марта в 20:00 У Финляндского
от 1200 ₽
Магия свечей. Итальянские саундтреки: Эйнауди, Морриконе, Рота
6+
Неоклассика
Магия свечей. Итальянские саундтреки: Эйнауди, Морриконе, Рота
1 апреля в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 1800 ₽
6+
Классическая музыка
Камерный оркестр "Дивертисмент". PRO высокое, аб-т №7
7 апреля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше