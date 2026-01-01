Мелодии весны в итальянских тонах

Концерт в Эрмитаже

В первые дни весны Балтийский камерный оркестр вновь подарит зрителям вечер, наполненный волшебством музыкальных шедевров. На этот раз концерт пройдет в атмосфере итальянского просвета, где звуки вальса перенесут вас в мир великих композиторов и шедевров итальянской живописи.

Приглашаем вас ощутить атмосферу праздника любви и весны. В программе концерта прозвучат произведения прославленных композиторов:

Гендель Г.Ф. — «Прибытие царицы Савской» из оратории «Соломон»

Вивальди А. — «Весна» из цикла «Времена года» (части 1, 3)

Чайковский П.И. — Вальс из Серенады для струнного оркестра

Штраус И. — Полька «Трик-трак»

Штраус И. — «Сказки венского леса»

Штраус И. — Полька «Пиццикато»

Масканьи П. — Интермеццо из оперы «Сельская честь»

Брамс И. — Венгерский танец №1

Крейслер Ф. — «Радость любви»

Крейслер Ф. — «Маленький венский марш»

Дворжак А. — Юмореска

Эмар Э. — «Salut d'Amour»

Шостакович Д. — Вальс из джазовой сюиты №2

Свиридов Г. — Романс и вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»

Джоплин С. — Регтайм

Легран М. — Мелодия из к/ф «Шербургские зонтики»

Гардель К. — Танго «Por una cabeza»

Пьяццолла А. — Обливион

Пьяццолла А. — Дибертанго

Концерт начнется в 20:00 и продлится 1 час 15 минут без антракта. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться утонченной музыкой и великолепной атмосферой!