Мелодии весны в итальянских тонах

Концерт в Эрмитаже
В первые дни весны Балтийский камерный оркестр вновь подарит зрителям вечер, наполненный волшебством музыкальных шедевров. На этот раз концерт пройдет в атмосфере итальянского просвета, где звуки вальса перенесут вас в мир великих композиторов и шедевров итальянской живописи.
Приглашаем вас ощутить атмосферу праздника любви и весны. В программе концерта прозвучат произведения прославленных композиторов:
- Гендель Г.Ф. — «Прибытие царицы Савской» из оратории «Соломон»
- Вивальди А. — «Весна» из цикла «Времена года» (части 1, 3)
- Чайковский П.И. — Вальс из Серенады для струнного оркестра
- Штраус И. — Полька «Трик-трак»
- Штраус И. — «Сказки венского леса»
- Штраус И. — Полька «Пиццикато»
- Масканьи П. — Интермеццо из оперы «Сельская честь»
- Брамс И. — Венгерский танец №1
- Крейслер Ф. — «Радость любви»
- Крейслер Ф. — «Маленький венский марш»
- Дворжак А. — Юмореска
- Эмар Э. — «Salut d'Amour»
- Шостакович Д. — Вальс из джазовой сюиты №2
- Свиридов Г. — Романс и вальс из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель»
- Джоплин С. — Регтайм
- Легран М. — Мелодия из к/ф «Шербургские зонтики»
- Гардель К. — Танго «Por una cabeza»
- Пьяццолла А. — Обливион
- Пьяццолла А. — Дибертанго
Концерт начнется в 20:00 и продлится 1 час 15 минут без антракта. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться утонченной музыкой и великолепной атмосферой!