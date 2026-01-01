Мелодии венского лета
Мелодии венского лета

Продолжительность 80 минут
Концерт «Мелодии венского лета» в «Музыкальной квартире на Тверской»

Погрузитесь в атмосферу венской музыки на концерте «Мелодии венского лета» в «Музыкальной квартире на Тверской». Это мероприятие, посвященное творчеству великих композиторов венской традиции, обещает стать незабываемым вечером классической музыки.

Программа и исполнители

В этот июньский вечер зрителей ждут зажигательные польки, романтичные вальсы и страстный чардаш. Вы услышите шедевры Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и Франца Легара — композиторов, чьи произведения завораживают уже несколько поколений слушателей.

Исполнять музыкальные произведения будут:

  • Заслуженный артист России Владимир Никонов (скрипка)
  • Лауреаты международных конкурсов:
    • Олег Бугаев (виолончель)
    • Ирина Никонова (фортепиано)
  • Солисты:
    • Ирина Суханова (сопрано)
    • Александр Гладков (баритон)

Ведущий концерта — актер Евгений Максимов, который создаст дружескую атмосферу и поделится интересными моментами из мира музыки.

Не упустите возможность насладиться уникальной программой, полное погружение в мелодии и ритмы венской музыки ждет вас.

Июнь
26 июня пятница
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

