Мелодии придворных капелл

Входит в Абонемент 106 Органный час Орган Программа Шарпантье. Прелюдия из «Te Deum» Кабесон. Вариации на тему песни «Капризная дама» Перселл. Trompette tune. The Queens dolour Рамо. Тамбурин из Концерта № 3 Маршан. Большой диалог Дакен. «Кукушка» Вивальди. Концерт «Осень» из цикла «Времена года» Бах И. С.. Концерт соль мажор по принцу Иоганну Эрнсту, BWV 592 Люлли. Марш для Турецкой церемонии из комедии-балета «Мещанин во дворянстве» Люлли. Королевский марш из оперы «Тесей» Проникнуться атмосферой роскошных балов с блистательной музыкой королевских дворов Франции, Англии и германских княжеств в исполнении органа и трубы. Участники Багинец Тарас (орган) Дибаев Александр (труба)