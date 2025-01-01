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Мелодии придворных капелл
Киноафиша Мелодии придворных капелл

Мелодии придворных капелл

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 106 Органный час Орган Программа Шарпантье. Прелюдия из «Te Deum» Кабесон. Вариации на тему песни «Капризная дама» Перселл. Trompette tune. The Queens dolour Рамо. Тамбурин из Концерта № 3 Маршан. Большой диалог Дакен. «Кукушка» Вивальди. Концерт «Осень» из цикла «Времена года» Бах И. С.. Концерт соль мажор по принцу Иоганну Эрнсту, BWV 592 Люлли. Марш для Турецкой церемонии из комедии-балета «Мещанин во дворянстве» Люлли. Королевский марш из оперы «Тесей» Проникнуться атмосферой роскошных балов с блистательной музыкой королевских дворов Франции, Англии и германских княжеств в исполнении органа и трубы. Участники Багинец Тарас (орган) Дибаев Александр (труба)

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 16 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
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