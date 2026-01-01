Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мелодии новогодней ночи
Киноафиша Мелодии новогодней ночи

Мелодии новогодней ночи

6+
Возраст 6+

О концерте

Новый год в особняке графа Румянцева

Приглашаем вас на уникальный концерт-экскурсию в одном из самых впечатляющих зданий на Английской набережной – особняк графа Румянцева. Граф Н. П. Румянцев, известный просветитель и меценат, собирал разнообразные древности, старинные рукописи и памятники российской истории.

Концерты проходят в Парадном Белом зале, который ранее служил бальным залом. В 1880-е годы его декорировал архитектор А. А. Степанов для членов императорской семьи. Высокий кессонированный потолок был создан для улучшения акустики зала, и сегодня здесь вы сможете насладиться великолепной музыкой.

Экскурсия и концерт

Начнете вечер с экскурсии по роскошным залам особняка, где вам расскажут о его удивительной истории. После этого последует незабываемый концерт с новогодней программой. Слушайте советские и зарубежные хиты, которые точно создадут праздничное настроение и зарядят ностальгией.

Программа вечера

В программе – песни из новогодних мультфильмов и фильмов, популярные шлягеры и классика:

  • «Елочка» ABBA
  • «Happy New Year» Геннадий Гладков
  • «Песня Деда Мороза и Снегурочки» из м/ф «Ну, погоди!»
  • «Колыбельная Медведицы» из м/ф «Умка»
  • «Ария московского гостя» из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»
  • «Песенка о снежинке» из к/ф «Чародеи»
  • «Три белых коня» из к/ф «Чародеи»
  • «Let it snow»
  • «Silent night»
  • «Jingle bells»
  • «Have Yourself a Merry Little Christmas»
  • «Песенка о медведях» из к/ф «Кавказская пленница»
  • «Ария Нади Шевелевой» из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»
  • «Кабы не было зимы» из м/ф «Зима в Простоквашино»
  • Фрагменты из балета «Щелкунчик»
  • Вальсы Иоганна Штрауса

На сцене – ансамбль Петро Арт, состоящий из классических смычковых инструментов: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Их инструментальные аранжировки создадут новые объемные звучания знакомой музыки.

Важная информация

В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в вашем смартфоне или распечатывать их. Спасибо за понимание!

Продолжительность мероприятия, включая экскурсию, составляет 2 часа. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Мелодии новогодней ночи

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря воскресенье
17:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
от 2600 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото на теплоходе
18+
Вечеринка

Музыкальное лото на теплоходе

16 августа в 21:30 Теплоход «Аленка»
от 2116 ₽
Труба, орган и саксофоны при свечах
6+
Классическая музыка Живая музыка

Труба, орган и саксофоны при свечах

29 августа в 19:00 Яани Кирик
от 800 ₽
Мелодии новогодней ночи. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя
6+
Классическая музыка

Мелодии новогодней ночи. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя

28 декабря в 19:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше