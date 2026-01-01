Мелодии новогодней ночи

Приглашаем вас на уникальный концерт-экскурсию в одном из самых впечатляющих зданий на Английской набережной – особняк графа Румянцева. Граф Н. П. Румянцев, известный просветитель и меценат, собирал разнообразные древности, старинные рукописи и памятники российской истории.
Концерты проходят в Парадном Белом зале, который ранее служил бальным залом. В 1880-е годы его декорировал архитектор А. А. Степанов для членов императорской семьи. Высокий кессонированный потолок был создан для улучшения акустики зала, и сегодня здесь вы сможете насладиться великолепной музыкой.
Начнете вечер с экскурсии по роскошным залам особняка, где вам расскажут о его удивительной истории. После этого последует незабываемый концерт с новогодней программой. Слушайте советские и зарубежные хиты, которые точно создадут праздничное настроение и зарядят ностальгией.
В программе – песни из новогодних мультфильмов и фильмов, популярные шлягеры и классика:
На сцене – ансамбль Петро Арт, состоящий из классических смычковых инструментов: скрипки, альт, виолончель и контрабас. Их инструментальные аранжировки создадут новые объемные звучания знакомой музыки.
В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в вашем смартфоне или распечатывать их. Спасибо за понимание!
Продолжительность мероприятия, включая экскурсию, составляет 2 часа. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.