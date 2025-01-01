Меню
Мелодии новогодней ночи в Особняке Половцова
6+
О концерте/спектакле

Волшебный вечер в Доме Архитектора

В особняке А. А. Половцова, расположенном в самом центре Петербурга на Большой Морской улице, состоится концерт и увлекательная экскурсия по роскошным интерьерам дворца. Этот внешне скромный Дом Архитектора удивляет великолепием своего внутреннего убранства.

Александр Александрович Половцов, известный как меценат, был искренне очарован миром искусства. К оформлению интерьеров дворца он привлек лучших мастеров своего времени, и сегодня зрители могут насладиться архитектурной выверенностью и богатой отделкой, выполненной из мрамора, золота и ценных пород древесины.

Незабываемая новогодняя программа

Продолжением вечера станет уникальный концерт с разнообразной новогодней программой. Зрителей ожидают как советские, так и зарубежные хиты, которые были и остаются любимыми многие годы. Песни из новогодних мультфильмов и кинофильмов, а также популярные шлягеры от ABBA и мелодии известных композиторов, таких как Зацепин и Крылатов, создадут атмосферу праздника и ностальгии.

На концерте будут звучать музыкальные фрагменты из знаменитых произведений, включая:

  • «Елочка» ABBA
  • «Happy New Year» Геннадий Гладков
  • «Песенка Деда Мороза и Снегурочки» из м/ф «Ну, погоди!»
  • «Колыбельная Медведицы» из м/ф «Умка»
  • «Ария московского гостя» из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»
  • «Три белых коня» из к/ф «Чародеи»
  • «Silent night» - рождественский гимн

Музыка, которая оживляет воспоминания

На сцене выступит ансамбль Петро Арт с классическими смычковыми инструментами — скрипками, альтом, виолончелью и контрабасом. В сочетании с инструментальными аранжировками, знакомая музыка обретет новые объемные оттенки.

Информация о билетах

В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсией в 18:00 или 18:30 и без экскурсии в 19:00. Обратите внимание: в случае отсутствия билетов с экскурсией, оставшиеся билеты не позволят посетить экспозицию.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут, без экскурсии — 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу новогоднего чуда!

