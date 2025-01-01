Меню
Мелодии новогодней ночи. При свечах в Оранжерее
6+
О концерте/спектакле

Новогодний концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на незабываемый концерт в Оранжерею Таврического сада. Под сенью потрясающих тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений вас ждет волшебная новогодняя программа. Здесь собраны советские, русские и зарубежные хиты — знакомые каждому мелодии, которые навевают атмосферу праздника и дарят легкий оттенок ностальгии.

Феерия музыкальных хитов

В программе вы услышите популярные песни из новогодних мультфильмов и кинофильмов, а также другие известные композиции. От шедевров ABBA до милых мелодий Зацепина и Крылатова. Особое внимание уделим бессмертной классике: фрагменты новогоднего балета «Щелкунчик» Чайковского и упоительные вальсы Штрауса тоже найдут свое место в программе.

Исполнители

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, составленный из классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Их музыкальные аранжировки придадут знакомым мелодиям новые объемные оттенки.

Избранные произведения программы

  • «Елочка» — ABBA
  • «Happy New Year» — Геннадий Гладков
  • «Песня Деда Мороза и Снегурочки» из м/ф «Ну, погоди!» — Евгений Крылатов
  • «Колыбельная Медведицы» из м/ф «Умка» — Микаэл Таривердиев
  • «Если у вас нету тети» из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» — Евгений Крылатов
  • «Песенка о снежинке» из к/ф «Чародеи» — Евгений Крылатов
  • «Три белых коня» из к/ф «Чародеи»
  • «Let it snow» — Жюль Стайн
  • «Silent night» — Франц Грубер
  • «Jingle bells» — Джеймс Пьерпонт
  • «Have Yourself a Merry Little Christmas» — Хью Мартин
  • «Песенка о медведях» из к/ф «Кавказская пленница» — Микаэл Таривердиев
  • «Мне нравится, что вы больны не мной» из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» — Евгений Крылатов
  • «Кабы не было зимы» из м/ф «Зима в Простоквашино»
  • Фрагменты из балета «Щелкунчик» — Петр Чайковский
  • Вальсы Иоганна Штрауса

Полезная информация

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Это мероприятие рекомендовано для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность прикоснуться к зимнему волшебству в компании живой музыки!

Расписание

Санкт-Петербург, 2 января
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽

