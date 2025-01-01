Мелодии новогодней ночи. При свечах в Оранжерее

Приглашаем вас на незабываемый концерт в Оранжерею Таврического сада. Под сенью потрясающих тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений вас ждет волшебная новогодняя программа. Здесь собраны советские, русские и зарубежные хиты — знакомые каждому мелодии, которые навевают атмосферу праздника и дарят легкий оттенок ностальгии.
В программе вы услышите популярные песни из новогодних мультфильмов и кинофильмов, а также другие известные композиции. От шедевров ABBA до милых мелодий Зацепина и Крылатова. Особое внимание уделим бессмертной классике: фрагменты новогоднего балета «Щелкунчик» Чайковского и упоительные вальсы Штрауса тоже найдут свое место в программе.
На сцене выступит ансамбль Петро Арт, составленный из классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Их музыкальные аранжировки придадут знакомым мелодиям новые объемные оттенки.
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Это мероприятие рекомендовано для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность прикоснуться к зимнему волшебству в компании живой музыки!