Мелодии новогодней ночи. Новогодний джазовый концерт

Новогодняя джазовая ночь в Санкт-Петербурге

Звуки джаза – что может быть лучше для встречи Нового года? Приглашаем вас окунуться в мир изысканных мелодий, созданных гениями джазовой музыки, и провести незабываемую новогоднюю ночь в компании талантливого джазового ансамбля.

В программе концерта – бессмертные произведения Генри Манчини, чья музыка пронизана голливудским шиком и романтизмом. Вы услышите элегантные композиции Дюка Эллингтона, короля свинга, чья музыка заставляет сердце биться в ритме чарльстона. Не обойдется и без хитов Гленна Миллера, чьи мелодии стали символом эпохи биг-бендов.

Программа концерта

Генри Манчини - Days of Vine and Roses (OST из к/ф «Дни Вина и Роз»)

Генри Манчини - Moon River (OST из к/ф «Завтрак у Тиффани»)

Глен Миллер - Chattanooga Choo Choo (OST из к/ф «Серенада солнечной долины»)

Дюк Эллингтон - Caravan

Луис Бонфа - Утро карнавала (OST из к/ф «Чёрный Орфей»)

Christmas time is here (джазовый стандарт)

В лесу родилась ёлочка (джаз версия)

Микаэл Таривердиев - Снег над Ленинградом (из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»)

ABBA - Happy New Year (джаз версия)

Евгений Крылатов - Колыбельная Медведицы из мультфильма «Умка»

The Police (Sting) - Every Breath You Take

Bee Gees - How Deep Is Your Love

Исполнители

Baker Street Quartet

Сергей Созинов – гитара

Иван Сивков – саксофон

Владимир Курганов – бас

Сергей Табунов – гитара

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Позвольте себе забыть о повседневной суете и погрузиться в мир гармонии и красоты. Встречайте Новый год вместе с нами под звуки джаза, и пусть эта ночь станет ярким началом счастливого года!