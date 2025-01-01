Меню
Мелодии новогодней ночи. Новогодний джазовый концерт

6+
6+

О концерте/спектакле

Новогодняя джазовая ночь в Санкт-Петербурге

Звуки джаза – что может быть лучше для встречи Нового года? Приглашаем вас окунуться в мир изысканных мелодий, созданных гениями джазовой музыки, и провести незабываемую новогоднюю ночь в компании талантливого джазового ансамбля.

В программе концерта – бессмертные произведения Генри Манчини, чья музыка пронизана голливудским шиком и романтизмом. Вы услышите элегантные композиции Дюка Эллингтона, короля свинга, чья музыка заставляет сердце биться в ритме чарльстона. Не обойдется и без хитов Гленна Миллера, чьи мелодии стали символом эпохи биг-бендов.

Программа концерта

  • Генри Манчини - Days of Vine and Roses (OST из к/ф «Дни Вина и Роз»)
  • Генри Манчини - Moon River (OST из к/ф «Завтрак у Тиффани»)
  • Глен Миллер - Chattanooga Choo Choo (OST из к/ф «Серенада солнечной долины»)
  • Дюк Эллингтон - Caravan
  • Луис Бонфа - Утро карнавала (OST из к/ф «Чёрный Орфей»)
  • Christmas time is here (джазовый стандарт)
  • В лесу родилась ёлочка (джаз версия)
  • Микаэл Таривердиев - Снег над Ленинградом (из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»)
  • ABBA - Happy New Year (джаз версия)
  • Евгений Крылатов - Колыбельная Медведицы из мультфильма «Умка»
  • The Police (Sting) - Every Breath You Take
  • Bee Gees - How Deep Is Your Love

Исполнители

  • Baker Street Quartet
  • Сергей Созинов – гитара
  • Иван Сивков – саксофон
  • Владимир Курганов – бас
  • Сергей Табунов – гитара

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Позвольте себе забыть о повседневной суете и погрузиться в мир гармонии и красоты. Встречайте Новый год вместе с нами под звуки джаза, и пусть эта ночь станет ярким началом счастливого года!

Декабрь
31 декабря среда
20:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1200 ₽

