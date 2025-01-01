Мелодии новогодней ночи. Новогодний джазовый концерт

Звуки джаза – что может быть лучше для встречи Нового года? Приглашаем вас окунуться в мир изысканных мелодий, созданных гениями джазовой музыки, и провести незабываемую новогоднюю ночь в компании талантливого джазового ансамбля.
В программе концерта – бессмертные произведения Генри Манчини, чья музыка пронизана голливудским шиком и романтизмом. Вы услышите элегантные композиции Дюка Эллингтона, короля свинга, чья музыка заставляет сердце биться в ритме чарльстона. Не обойдется и без хитов Гленна Миллера, чьи мелодии стали символом эпохи биг-бендов.
Продолжительность концерта – 1 час 10 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Позвольте себе забыть о повседневной суете и погрузиться в мир гармонии и красоты. Встречайте Новый год вместе с нами под звуки джаза, и пусть эта ночь станет ярким началом счастливого года!