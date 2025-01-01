«Мелодии новогодней ночи». Две гитары во Дворце при свечах

В зале пеликанов исторического дворца Кваренги прозвучит уникальная концертная программа, наполненная самыми яркими мелодиями новогодних праздников в джазовом исполнении. Под руководством талантливого дуэта Baker Street зрители смогут насладиться шедеврами, которые стали классикой жанра.
Вас ожидают знаменитые композиции:
Дворец Кваренги, расположенный в самом сердце Петербурга, является историческим памятником и обладает великолепной акустикой, делая его идеальным местом для музыкальных событий. Зал, украшенный изображениями пеликанов, ранее служил местом заседаний Опекунского совета Императорского Воспитательного дома и сегодня привлекает зрителей уникальной атмосферой.
Специально для вас будут выступать:
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Позвольте себе зарядиться великолепным настроением и незабываемыми эмоциями в эту праздничную пору!