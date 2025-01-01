Меню
«Мелодии новогодней ночи». Две гитары во Дворце при свечах
«Мелодии новогодней ночи». Две гитары во Дворце при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зажигательные новогодние мелодии в джазовой обработке

В зале пеликанов исторического дворца Кваренги прозвучит уникальная концертная программа, наполненная самыми яркими мелодиями новогодних праздников в джазовом исполнении. Под руководством талантливого дуэта Baker Street зрители смогут насладиться шедеврами, которые стали классикой жанра.

Программа концерта

Вас ожидают знаменитые композиции:

  • Генри Манчини – Days of Vine and Roses (OST из к/ф «Дни Вина и Роз»)
  • Генри Манчини – Moon River (OST из к/ф «Завтрак у Тиффани»)
  • Chattanooga Choo Choo (из репертуара оркестра Глена Миллера)
  • Дюк Эллингтон – Караван (из к/ф «Одержимость»)
  • Луис Бонфа – Утро Карнавала (из к/ф «Чёрный Орфей»)
  • Christmas time is here (джазовый стандарт)
  • В лесу родилась ёлочка (джаз версия)
  • Микаэл Таривердиев – Снег над Ленинградом (из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»)
  • ABBA – Happy New Year (джаз версия)
  • Евгений Крылатов – Колыбельная Медведицы (из мультфильма «Умка»)

О зале и исполнителях

Дворец Кваренги, расположенный в самом сердце Петербурга, является историческим памятником и обладает великолепной акустикой, делая его идеальным местом для музыкальных событий. Зал, украшенный изображениями пеликанов, ранее служил местом заседаний Опекунского совета Императорского Воспитательного дома и сегодня привлекает зрителей уникальной атмосферой.

Специально для вас будут выступать:

  • Сергей Табунов – гитара
  • Сергей Созинов – гитара

Детали концерта

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет. Позвольте себе зарядиться великолепным настроением и незабываемыми эмоциями в эту праздничную пору!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
