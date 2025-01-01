Спектакль Мелодии нашей Победы

Мелодии нашей Победы: Танцевальный вечер-бал

21 июня в 15:00 пройдет танцевальный вечер-бал «Мелодии нашей Победы», посвященный 80-летию Великой Победы. Это событие организовано студиями для старшего поколения «Эмоции танца» и «Балансе».

Программа вечера

Гостей ожидает увлекательная программа исторического бала, наполненная песнями и мелодиями военных лет. Это отличная возможность не только насладиться танцами, но и окунуться в атмосферу того времени.

Организатор мероприятия

Организатором выступает Пётр Горкин, руководитель кружка «Эмоции танца» и студии бального танца «Балансе».

Детали мероприятия

Продолжительность вечера составит 2 часа, мероприятие пройдет в двух отделениях. Предпочтительная форма одежды — элегантная. Для дам рекомендуется платье или длинная юбка, для кавалеров — жилет или пиджак. Не забудьте про сменную обувь!

Место проведения

Вечер состоится в фойе большого зала.

Приходите, чтобы отпраздновать важную дату нашей истории и насладиться прекрасной атмосферой танца и музыки!