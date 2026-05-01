Музыкальный вечер «Мелодии любви» на Тверской

Приглашаем вас на уникальное музыкальное мероприятие, которое состоится в формате квартиры. В этом камерном творческом вечере, организованном администратором Михаилом Аркусским, прозвучат мелодии, полные любви и нежности.

Исполнители вечера

На сцене вас встретит Вокальное трио «Реликт», в составе:

Заслуженный артист России Александр Никеров (тенор)

Заслуженный артист России Вячеслав Моюнов (гитара/баритон)

Алексей Леонов (гитара/баритон)

Ведущий вечера — Артем Косыгин.

Программа выступления

В программе «Мелодии любви» вы окунетесь в мир популярных русских романсов и эстрадных хитов, исполняемых трио «Реликт». Музыка захватит ваше сердце и позволит на мгновение остановить время. В репертуаре звучат как старинные романсы, так и современные произведения. Вы услышите:

Н. Шишкин — «Слушайте, если хотите» (сл. А. Денисьева)

К. Шиловский — «Паутина» (сл. Ф. Соллогуба)

A. Обухов — «Калитка» (сл. А. Будищева)

Б. Прозоровский — «Вам девятнадцать лет» (сл. Е. Белогорской)

A. Дюбюк — «Поцелуй же меня, моя душечка!» (сл. С. Писарева)

М. Шишкин — «Ночь светла» (сл. М. Языкова)

Б. Барон — «Дремлют плакучие ивы» (сл. А. Тимофеева)

A. Дюбюк — «Не тверди, для чего я смотрю на тебя» (сл. П. Муратова)

A. Дюбюк — «Не лукавьте» (сл. А. Дюбюка)

П. Аедоницкий — «Васильки» (сл. Я. Халецкого)

Т. Хренников — «Речная песенка» (сл. М. Матусовского)

В. Семёнов — «Последняя надежда» (сл. Н. Шумакова)

Ю. Бирюков — «Тишина за Рогожской заставою» (сл. А. Фатьянова)

A. Морозов — «Зорька алая» (сл. В. Гина)

Б. Мокроусов — «Песня Юры» (сл. А. Фатьянова)

К. Альмаран — «История одной любви» («Historia de un amor»)

Дж. Леннон — «Вчера» («Yesterday»)

К. Веласкес — «Целуй меня крепко» («Besame mucho»)

Продолжительность и возможные изменения

Продолжительность мероприятия составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может меняться.

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой в компании талантливых исполнителей!