Музыкальный вечер «Мелодии любви» на Тверской
Приглашаем вас на уникальное музыкальное мероприятие, которое состоится в формате квартиры. В этом камерном творческом вечере, организованном администратором Михаилом Аркусским, прозвучат мелодии, полные любви и нежности.
Исполнители вечера
На сцене вас встретит Вокальное трио «Реликт», в составе:
- Заслуженный артист России Александр Никеров (тенор)
- Заслуженный артист России Вячеслав Моюнов (гитара/баритон)
- Алексей Леонов (гитара/баритон)
Ведущий вечера — Артем Косыгин.
Программа выступления
В программе «Мелодии любви» вы окунетесь в мир популярных русских романсов и эстрадных хитов, исполняемых трио «Реликт». Музыка захватит ваше сердце и позволит на мгновение остановить время. В репертуаре звучат как старинные романсы, так и современные произведения. Вы услышите:
- Н. Шишкин — «Слушайте, если хотите» (сл. А. Денисьева)
- К. Шиловский — «Паутина» (сл. Ф. Соллогуба)
- A. Обухов — «Калитка» (сл. А. Будищева)
- Б. Прозоровский — «Вам девятнадцать лет» (сл. Е. Белогорской)
- A. Дюбюк — «Поцелуй же меня, моя душечка!» (сл. С. Писарева)
- М. Шишкин — «Ночь светла» (сл. М. Языкова)
- Б. Барон — «Дремлют плакучие ивы» (сл. А. Тимофеева)
- A. Дюбюк — «Не тверди, для чего я смотрю на тебя» (сл. П. Муратова)
- A. Дюбюк — «Не лукавьте» (сл. А. Дюбюка)
- П. Аедоницкий — «Васильки» (сл. Я. Халецкого)
- Т. Хренников — «Речная песенка» (сл. М. Матусовского)
- В. Семёнов — «Последняя надежда» (сл. Н. Шумакова)
- Ю. Бирюков — «Тишина за Рогожской заставою» (сл. А. Фатьянова)
- A. Морозов — «Зорька алая» (сл. В. Гина)
- Б. Мокроусов — «Песня Юры» (сл. А. Фатьянова)
- К. Альмаран — «История одной любви» («Historia de un amor»)
- Дж. Леннон — «Вчера» («Yesterday»)
- К. Веласкес — «Целуй меня крепко» («Besame mucho»)
Продолжительность и возможные изменения
Продолжительность мероприятия составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может меняться.
Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой в компании талантливых исполнителей!