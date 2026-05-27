Мелодии любви. Владислав Талабуев (саксофон) и Вячеслав Жижилев (фортепиано)
6+
Возраст 6+

О концерте

Мелодии любви: романтика на сцене EverJazz

В EverJazz продолжается серия незабываемых вечеров, и одним из ярких событий станет спектакль «Мелодии любви». Владислав Талабуев и Вячеслав Жижилев – прекрасно слаженный тандем, который завораживает зрителей своим исполнением. Их творчество способно перенести на волну романтики, оставляя все тревоги и заботы позади.

Об атмосфере спектакля

«Мелодии любви» наполнены нежными и мощными музыками, которые увлекают и настраивают на романтический лад. Звуки, звезды на сцене и мастерство исполнителей создают уникальную атмосферу, способную затронуть сердца каждого зрителя.

Что учесть перед посещением

Не забудьте, что на сайте доступно ограниченное количество мест: по 2 места за столиком при покупке. Рекомендуем заранее забронировать ваше уютное место для идеального вечера.

Присоединяйтесь к этому музыкальному событию и насладитесь волшебством «Мелодий любви» в EverJazz!

Май
27 мая среда
21:30
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22
от 800 ₽

