Мелодии любви. Владислав Талабуев и Вячеслав Жижилев

Мелодии любви в джазовом исполнении

Джаз-клуб «EverJazz» приглашает всех ценителей музыки на незабываемый вечер, который создадут Владислав Талабуев (саксофон) и Вячеслав Жижилев (фортепиано). Артисты подарят зрителям увлекательную программу, посвященную мелодиям любви.

В их исполнении звучат джазовые композиции, наполняющие атмосферу романтики и нежности. Это событие станет отличным выбором для любителей джаза и поклонников музыкальных вечеров с глубоким смыслом. Не упустите шанс насладиться живым выступлением талантливых музыкантов!