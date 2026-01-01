Оповещения от Киноафиши
Мелодии любви. Владислав Талабуев и Вячеслав Жижилев
Киноафиша Мелодии любви. Владислав Талабуев и Вячеслав Жижилев

Мелодии любви. Владислав Талабуев и Вячеслав Жижилев

6+
Возраст 6+

О концерте

Мелодии любви в джазовом исполнении

Джаз-клуб «EverJazz» приглашает всех ценителей музыки на незабываемый вечер, который создадут Владислав Талабуев (саксофон) и Вячеслав Жижилев (фортепиано). Артисты подарят зрителям увлекательную программу, посвященную мелодиям любви.

В их исполнении звучат джазовые композиции, наполняющие атмосферу романтики и нежности. Это событие станет отличным выбором для любителей джаза и поклонников музыкальных вечеров с глубоким смыслом. Не упустите шанс насладиться живым выступлением талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт Мелодии любви. Владислав Талабуев и Вячеслав Жижилев

В других городах
Март
10 марта вторник
19:00
Ever Jazz Екатеринбург, Тургенева, 22
от 1200 ₽

