Мелодии любимого кино
Мелодии любимого кино

12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О концерте

Мелодии из знаменитых кинофильмов в Красноярске

Приглашаем зрителей на незабываемый концерт, который перенесет вас в мир музыки из самых любимых фильмов. В программе обычно звучат хиты как советского, так и зарубежного кинематографа. Это уникальная возможность насладиться знакомыми мелодиями и вспомнить легендарные сцены из кино.

Что ожидать от концерта

Во время выступления вы услышите известные треки, которые стали неотъемлемой частью нашей культурной памяти. Музыка оживляет образы любимых героев и рассказывает истории, которые трогают сердца.

Где и когда

Концерт пройдет в уютном зале Красноярска, создавая атмосферу, в которой каждый зритель сможет насладиться великолепием музыкального искусства. Не упустите свой шанс стать частью этого события!

Апрель
20 апреля понедельник
19:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22

