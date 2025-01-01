Мелодии души…

Уникальный сольный концерт Виктории Долорес

Приглашаем вас на волшебный сольный концерт, где мировые шедевры вокального искусства переплетаются с хитами мировой эстрады. В мерцающем глянце софитов, под сводами зала, наполненного историей и ожиданием, рождается нечто уникальное и захватывающее.

Симбиоз классики и эстрады

Это не просто концерт, а симбиоз двух миров: аристократизм классического вокала встречается с чувственными хитами. Убедитесь сами, как голос Виктории с легкостью парит в высотах бельканто, а затем, подобно птице Феникс, возрождается в амбициозных мировых хитов!

Программа вечера

На концерте вы услышите арии Кальмана и Легара, которые сменяются впечатляющими композициями Уитни Хьюстон и Лары Фабиан. Каждый номер – это маленькая театральная постановка, где вокал становится главным рассказчиком, а музыка – его верным спутником.

Атмосфера и исполнение

Виртуозное владение голосом, неподражаемая скрипка и безупречная техника создадут атмосферу, которая останется в сердцах слушателей надолго. Это не просто демонстрация вокальных данных, но и исповедь души, выраженная через разнообразные музыкальные стили и направления.

Гости концерта

С вами будет Виктория Долорес – опытная солистка музыкального театра, участница проекта А. Пугачевой «Х-Фактор» и победительница конкурса Бедроса Киркорова в Таллине. Придаст яркий оттенок концерту рок-музыкант Александр Рассказов, руководитель группы «Красная скрипка», известный своим виртуозным исполнением.

Подарки для гостей

Для каждого гостя будет предложен бокал игристого и легкий фуршет – приятный презент, который сделает ваше посещение еще более запоминающимся!