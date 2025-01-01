Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мелодии души…
Киноафиша Мелодии души…

Мелодии души…

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Уникальный сольный концерт Виктории Долорес

Приглашаем вас на волшебный сольный концерт, где мировые шедевры вокального искусства переплетаются с хитами мировой эстрады. В мерцающем глянце софитов, под сводами зала, наполненного историей и ожиданием, рождается нечто уникальное и захватывающее.

Симбиоз классики и эстрады

Это не просто концерт, а симбиоз двух миров: аристократизм классического вокала встречается с чувственными хитами. Убедитесь сами, как голос Виктории с легкостью парит в высотах бельканто, а затем, подобно птице Феникс, возрождается в амбициозных мировых хитов!

Программа вечера

На концерте вы услышите арии Кальмана и Легара, которые сменяются впечатляющими композициями Уитни Хьюстон и Лары Фабиан. Каждый номер – это маленькая театральная постановка, где вокал становится главным рассказчиком, а музыка – его верным спутником.

Атмосфера и исполнение

Виртуозное владение голосом, неподражаемая скрипка и безупречная техника создадут атмосферу, которая останется в сердцах слушателей надолго. Это не просто демонстрация вокальных данных, но и исповедь души, выраженная через разнообразные музыкальные стили и направления.

Гости концерта

С вами будет Виктория Долорес – опытная солистка музыкального театра, участница проекта А. Пугачевой «Х-Фактор» и победительница конкурса Бедроса Киркорова в Таллине. Придаст яркий оттенок концерту рок-музыкант Александр Рассказов, руководитель группы «Красная скрипка», известный своим виртуозным исполнением.

Подарки для гостей

Для каждого гостя будет предложен бокал игристого и легкий фуршет – приятный презент, который сделает ваше посещение еще более запоминающимся!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 9 октября
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Горячий Jazz
0+
Джаз
Горячий Jazz
24 октября в 20:00 Свердловская филармония
от 1500 ₽
18+
Юмор
Твой первый стендап
23 августа в 21:00 Standup Spot
от 700 ₽
Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
7 ноября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше